¿Ana Bárbara por fin se casa este año con su novio Ángel Muñoz? Ana Bárbara habla en exclusiva sobre su boda con su novio Ángel Muñoz Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mexicana Ana Bárbara es una mujer en equilibrio, lo que no impidió que le pidiera “El consejo” a su compatriota Paquita la del Barrio. ¿el resultado? “una canción orgánica”, dice la cantante de 49 años, que habló de los detalles de la colaboración y sus planes de boda. ■ PAQUITA LA DEL BARRIO es hermosa. Para aterrizar el proyecto me fui a México para estar con ella [en su casa]. Esto fue antes de la pandemia. Me cocinaron cabrito y estuvimos platicando de la vida, de los inútiles, de las ratas de dos patas [risas]. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: IG/Ana Bárbara ■ LA CANCIÓN no tiene generación. ■ PANDEMIA. Ha sido un año de reinvención como madre, como hija, como profesional y como pareja. No ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto. ■ ¿BODA CON ÁNGEL MUÑOZ? Ángel ha sido un ángel en mi vida. Pensé [que me casaba] para fines de este año, [pero ahora] estamos sujetos a los tiempos de la COVID-19. ■ PLANES. No dejo de trabajar, pero intento [darle] espacio a mi familia.

