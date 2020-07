¡Así es Ángel Muñoz, el futuro esposo de Ana Bárbara, quince años más joven que ella! Se llama Ángel Muñoz, es un empleado del gobierno de Estados Unidos y la diferencia de edad no ha supuesto un problema para que su amor acabe en el altar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una mujer de armas tomar que vive con pasión cada capítulo de su vida, pero sobre todo con un ingrediente clave, el amor. Sus decepciones en este campo no le han impedido que le siga dando oportunidades a este sentimiento. Quien apuesta gana y ella está feliz junto a su ya prometido, Ángel Muñoz. Tal y como la periodista Ana María Canseco confirmaba en su canal de Youtube, su futuro esposo es un empleado del gobierno de Estados Unidos. Tiene 15 años menos que la artista pero eso no parece ser un obstáculo para que derrochen felicidad y armonía. Llevan juntos 6 años y Ángel se ha convertido en un auténtico pilar para los hijos de la cantante, con quienes ha desarrollado un bonita figura paterna, comprensiva y cercana. SUSCRÍBETE A NUESTRO La artista no esconde su amor y ha publicado varios videos y fotografías con su amado en redes compartiendo momentos tan caseros como estos que demuestran la gran complicidad que tienen. Entre los puntos en común que tienen, además de sus ganas y de su energía, es la pasión de ambos por el ejercicio físico. Les encanta el deporte y lo practican asiduamente tal y como denotan sus cuerpazos. Fue precisamente en un gimnasio donde se dice que se conocieron, un flechazo inmediato que les unió para siempre. "Hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar “mi corazón” ¡que dice si! Te amo y gracias por ser un ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE", le escribía la artista de 49 años a su chico el pasado Día de San Valentín. Una declaración de amor en toda regla a la que se suman varios videos de Tiktok juntos y momentos entrañables en familia que demuestran que Ana Bárbara ha triunfado también en este campo. Sin duda, el mejor premio y logro de todos. ¡Felicidades a ambos por el compromiso!

Close Share options

Close View image ¡Así es Ángel Muñoz, el futuro esposo de Ana Bárbara, quince años más joven que ella!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.