¿Divorciados? Ana Araujo llama "exesposo" a Pablo Lyle Luego de tres años separada de Pablo Lyle, Ana Araujo parecer ser una mujer soltera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo Credit: Ana Araujo Instagram Muchos se ha hablado de la relación de Ana Araujo y Pablo Lyle. Hace meses se desataron rumores de una posible separación y también se supo que el actor mexicano supuestamente no quería darle el divorcio a su esposa. No obstante, ahora todo parecer estar más claro, luego de que Araujo se refiriera a Lyle como "exesposo". Luego de tres años separada de Lyle desde que se le impusiera un arresto domiciliario en Miami y a la espera del juicio por la muerte de Juan Ricardo Hernández, Araujo parece que ya es una mujer soltera. "Me costó mucho hacerme cargo, como que el tema de ser la jefa de todo esa gente, yo era de que en las fiestas, yo feliz que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de atención, porque yo siempre estaba atrás, y que él fuera sociable, y de repente tener que soy yo la que está a cargo de la gente, la que tenía que dar la cara, defender las cosas, le huía muchas veces a eso", dijo la joven en un episodio de su podcast My Wellness Friend. pablo-lyle-y-familia8.png Instagram/Ana Araujo La palabra "exesposo" llamó mucho la atención de la prensa, y más aún luego de que en el mismo episodio Araujo afirmara que el paso del tiempo es implacable. "Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté, y muy mal, malas experiencias, me metí en problemas y perdí amistades por querer solucionarles sus problemas, entendí que no podemos ser salvadores de nadie", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Araujo Credit: Instagram / Ana Araujo El pasado mes de mayo se conoció a través de una revista mexicana que un amigo cercano a la pareja aseguró que Lyle está "emocionalmente está destrozado" y que se había negado a darle el divorcio a su esposa, quien supuestamente ha retomado su vida con un exfutbolista. Según la fuente, el actor había advertido a Araujo que no se vería bien que lo dejara en el momento en el que se encuentra, con un proceso criminal abierto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Divorciados? Ana Araujo llama "exesposo" a Pablo Lyle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.