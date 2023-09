Esposa de Pablo Lyle podria haber iniciado romance hace varios meses Tras dar a conocer un imagen donde se muestra cariñosa con otra persona que no es su marido Pablo Lyle, Ana Araujo podría haber dejado al descubierto que su romance es de tiempo atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La todavía esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, dio a conocer, hace un par de días, una imagen donde se le veía muy cariñosa con Marco Lavin, un estilista mexicano; además, dio a conocer otras fotografías donde se ve que convivieron durante un viaje a Oaxaca. Esa situación se ha convertido en motivo de controversia debido a que el actor está cumpliendo una condena en prisión tras el incidente ocurrido en 2019, en Miami, Florida, donde murió Juan Ricardo Hernández. Si bien, estas instantáneas son recientes, otros mensajes en las respectivas redes sociales de ambos dejan ver que la relación tiene algunos meses. De hecho, el pasado 13 de marzo, la chef asistió a la estética de Lavin para recibir un cambio de look que fue publicado por el profesional, donde su presunta pareja sentimental la llamó novia de manera coloquial con la palabra "morra"; incluso, Incluso, se dan un beso. "Un refresh para mi morra", escribió para acompañar el video que publicó en aquel momento en su cuenta de Instagram. Ante los señalamientos que ha recibido Araujo, Andrea Legarreta salió en su defensa; de hecho, dio a entender que posiblemente Lyle y ella llegaron a un acuerdo al respecto. "Al final es una muchacha muy jovencita, creo que entre ellos tuvieron alguna plática precisamente de eso, que al final [Pablo Lyle] tiene unos años más ahí y la vida para ella afuera ha sido muy difícil y muy complicada", mencionó en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). Ana Araujo y Pablo Lyle Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No está bueno que se le señale o se le juzgue por retomar una vida, que entre ellos dos, como pareja supieron y lo hablaron, qué iba a pasar con ella como mujer, no está padre que se le esté atacando", continuó "[Pablo] tiene la apertura y el amor, es un acto de amor hacia ella de que siga su vida mientras tanto". Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle Hasta el momento, se desconoce si Pablo Lyle y Ana Araujo continúan casados; mientras tanto, ella no oculta su romance; aunque cabe destacar que la página de Instagram de la estética de Marco Lavin ha sido cerrada y solo se conserva la captura de pantalla.

