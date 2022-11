Tras el veredicto de culpable a Pablo Lyle, su esposa reaparece públicamente Desde el arresto domiciliario a Pablo Lyle, su esposa Ana Araujo ha buscado mantener su privacidad. Ahora está de regreso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 4 de octubre de 2022, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio imprudencial luego de que, en marzo de 2019, tuviera un altercado con Juan Ricardo Hernández, en Miami, Florida, quien murió poco después. Tras permanecer en arresto domiciliario desde el inicio del proceso judicial, ahora el actor se encuentra en una cárcel de Florida donde deberá cumplir la sentencia correspondiente que, según ha trascendido, se dictará el próximo 14 de noviembre. La primera en despedirse del protagonista de la telenovela Mi adorable maldición fue su esposa Ana Araujo. Hace unos días, se dio a conocer que la familia del famoso no ha podido convivir con él y solo pueden comunicarse de manera telefónica. Su cónyuge se había mantenido alejada del ojo público y desde el de septiembre había evitado, incluso, cualquier publicación en redes sociales y no había posteado nada desde el 3 de septiembre. Ana Araujo y Pablo Lyle Credit: Mezcalent Ahora, reaparece tras dicha ausencia. La chef dio a conocer una imagen, de cabeza, donde se le ve disfrazada con una peluca blanca y los labios pintados al estilo del personaje de The Jocker. En otra se le ve junto a sus hijos en un campo de beisbol. "Gracias Venados por la experiencia de ayer", puso para acompañar la fotografía. Puso la instantánea de unos amigos en dicho campo de beisbol. Ana Araujo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, la esposa de Lyle mostró la imagen de un perro descansando en su cojín. "Celebrando a la muerte, a la vida", mencionó junto a esta. Todas estas fotografías las puso en las historias de su cuenta de Instagram. Esposa de Pablo Lyle y sus hijos Como se puede apreciar Ana Araujo está buscando seguir con su vida al lado de los dos niños que procreó con Pablo Lyle. Solo el tiempo dirá si la pareja continúa o se divorcia, tal como se rumoró hace un tiempo.

