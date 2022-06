Esposa de Pablo Lyle habla de su situación cuando se posterga nuevamente el juicio Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, ha estado en el centro de la polémica por su posible interés de divorciarse cuando el actor mantiene un proceso legal por posible homicidio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de junio de 2022, se dio a conocer que, por séptima ocasión, han pospuesto el juicio contra el actor Pablo Lyle, quien enfrenta un proceso legal en Miami, Florida, tras la muerte de un hombre llamado Juan Ricardo Hernández. Hace unas semanas, se dio a conocer que Ana Araujo, esposa del actor, mantenía una nueva relación sentimental; ahora, la chef rompe el silencio y habla de su situación personal tras los conflictos por los que atraviesa su aún esposo. "Tengo tres años sin Pablo [Lyle]", mencionó Araujo a los medios de comunicación. "Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país [México] y te quedas como cabeza de familia, y no queda otra más que chambearle [trabajar]. Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho ha trabajar en diferentes cosas y sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona". La señora dejó claro que la comunicación con el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición es constante; incluso le dedicó unas palabras en el marco de el Día del Padre que posteó en sus redes sociales. "Todo bien, la verdad es que ahí estamos; hablamos diario [Pablo y yo], estamos en contacto diario", confesó. "Si, si, si todo [le dediqué un mensaje a Pablo por el Día del Padre]. Él no tiene redes sociales, pero se lo mandamos por WhatsApp para que se enterara". Pablo Lyle, familia Credit: Pablo Lyle/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Araujo ahora está por lanzar un producto comestible en su natal México; lo cual, la tiene "muy emocionada" ante un nuevo "crecimiento" profesional. Está consciente que "ha pasado mucho tiempo" con el conflicto jurídico de Pablo Lyle "y seguimos esperando"; sin embargo, quiere mantenerse optimista al respecto. "La esperanza nunca muere", concluyó.

