Esposa de Pablo Lyle comparte foto cariñosa de quien se dice es su nuevo romance Tras la sentencia a Pablo Lyle, quien deberá pasar varios años en prisión, sale a la luz el que podría ser la nueva pareja sentimental de la, hasta donde se sabe, aún esposa del actor, Ana Araujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2019, una discusión de tráfico, en Miami, Florida, tuvo consecuencias trágicas, debido a que Pablo Lyle fue señalado de ser culpable, en segundo grado, de la muerte de Juan Ricardo Hernández. Ante ello, el actor fue condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional. Si bien la defensa mencionó que quiere anular el juicio, la familia del protagonista de la película Mirreyes contra Godinez debe lidiar con su ausencia. Hasta donde se sabe, Ana Araujo es todavía esposa del famoso, pero se había mencionado que él le había pedido seguir con su vida. Tal parece que eso está ocurriendo, debido a que la chef ya se muestra públicamente con quien se dice es su nueva pareja sentimental. Se trata de Marco Lavin que, al parecer, es estilista. Fue la repostera quien dio a conocer una imagen del espejo, en una de sus historias de Instagram, en la cual abraza muy cariñosa al mencionado caballero. Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, en una de sus publicaciones, aparece una fotografía que parece ser de Lavin; así como su brazo en un video. "Simples placeres de la vida. Oaxaca, México", escribió Araujo para acompañar dichas instantáneas. Ana Araujo Aunque esta relación parece haber iniciado hace un tiempo, debido a que en el perfil de Instagram del establecimiento de Lavin aparece Ana Araujo en un post del 15 de marzo de 2023 con una mención de este señalándola como su novia, donde le realiza un cambio de imagen en el cabello. "Un refresh para mi morra". De momento, se desconoce la situación actual en el matrimonio de Pablo Lyle y Ana Araujo; quizá más adelante surja mayor información al respecto.

