Amputan la pierna a famosa modelo: "Les comparto mi historia cercana a la muerte" La maniquí Jennifer Barlow pasó 5 meses en el hospital. Después de estar en coma y 30 operaciones, perdió la pierna para salvar su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La modelo Jennifer Barlow ha reaparecido en sus redes sociales después de meses desaparecida. La preocupación de sus seguidores tenía razón de ser, y ella misma ha desvelado la tragedia que ha vivido. La maniquí ha perdido una de sus piernas, razón por la que ha permanecido 5 meses ingresada en el hospital y al borde la muerte. A través de un comunicado, por fin ha contado cómo está, qué ha pasado y qué le espera de ahora en adelante. Además de solicitar ayuda económica a través de GoFundMe, para poder afrontar los gastos que ha supuesto este terrible suceso, está decidida a mirar hacia adelante. Jennifer Barlow La modelo Jennifer Barlow pierde una pierna | Credit: IG/Jennifer Barlow "Esta es la razón por la que he pasado en silencio 5 meses", leía su primer mensaje. "No publiqué nada sobre esta rara infección que enfrentaba porque quería enfocarme en mi recuperación. Necesitaba espacio y cura", expresó. Su mejoría es un hecho. Hace un par de días, Jennifer compartía un video comunicado en Instagram donde se veía mucho más recuperada, para dar las gracias a sus más de 62 mil seguidores por el apoyo y los mensajes de amor mostrados todos estos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su página de GoFundMe describe la razón que la llevó a este desenlace. Jennifer se encontraba en las Bahamas cuando se contagió de una extraña bacteria carnívora que se introdujo en su organismo, se cree que por una herida que tenía abierta. Lo que empezó a tener consecuencias devastadoras. Su hermano la encontró casi muerta en el suelo de la cocina y fue ingresada en el hospital. La modelo ha estado en coma y ha pasado más de 30 operaciones hasta tomar la decisión de amputarse la pierna para evitar la extensión de la infección y erradicar así la bacteria. En su reaparición en redes, visiblemente emocionada, quiso compartir, además de un mensaje de profundo agradecimiento, también de hermandad. "Seamos amables los unos con los otros", dijo. Jennifer se mostró especialmente feliz porque, después de muchos meses tumbada y en reposo, tuvo la ocasión de acudir por primera vez en todo este tiempo a un concierto, de nada menos que de Beyoncé. "Los amo, podemos con esto", concluyó decidida a recuperar su vida y dejar atrás esta pesadilla.

