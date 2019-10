Amputan pierna de colombiano tras accidente en Nueva York, su familia pide ayuda Daniel Chacón, de 21 años, fue arrollado por una miniván cuando caminaba por el sector de Jackson Heights, en Queens. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un terrible accidente por poco le cuesta la vida a un colombiano residente de Nueva York. Daniel Chacón, de 21 años, fue arrollado por una miniván cuando caminaba con su novia por la calle 37 y la avenida 82 ubicada en el sector residencial de Jackson Heights, en Queens. El vehículo saltó a la acera y golpeó contra una pared arrasando con ambos cuerpos. Tras el infortunado accidente, que ocurrió el 21 de junio, ambos peatones fueron trasladados al Hospital Elmhurst con graves lesiones. La pareja de Chacón sufrió golpes en su rodilla y tuvo que ser operada pero salió de peligro. Sin embargo, Daniel no corrió con la misma suerte. Image zoom Go Fund Me El bogotano, quien apenas llevaba dos años viviendo en Estados Unidos, sufrió irreparables lesiones en la parte inferior de su cuerpo. Las semanas seguidas al accidente, el joven estuvo en estado crítico y una de sus piernas tuvo que ser amputada. Ahora se encuentra en el área de rehabilitación y se espera que continúe hospitalizado por varios meses. Personas allegadas a Daniel han creado una página de GoFundMe para recaudar fondos y ayudar con los gastos médicos y gastos de vivienda mientras atraviesa su prolongada recuperación. La familia de Daniel se encuentra en Bogotá a la espera de tramitar una visa humanitaria. Su hermano, quien estudia en Canadá, tampoco ha logrado viajar a verlo. Mientras el joven atraviesa un duro proceso de recuperación, cuenta con la ayuda de buenos samaritanos para ayudarlo con cuidados básicos y apoyo moral ya que toda su familia está en Colombia. Para ayudar a Daniel, visita la página de Go Fund Me en este enlace. Advertisement EDIT POST

