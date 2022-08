¡Exintegrante del grupo Flans muere tras un accidente doméstico! Amparo Serrano, también creadora de la marca Distroller, fallecía a los 57 años después de varios días ingresada en el hospital en un estado grave. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes, 12 de agosto, se dio a conocer el triste desenlace de Amparo Serrano. La que fuera integrante del exitoso grupo musical Flans, fallecía a los 57 años tras sufrir un accidente doméstico por el que había sido ingresada de urgencia. Después de tres días bajo observación médica, la también creadora y diseñadora de la exitosa marca Distroller moría en Ciudad de México. Las hijas de Amparín, como todos la llamaban cariñosamente, confirmaban la muerte de su madre a través de conmovedores mensajes en las redes, desde donde se despidieron de ella expresándole todo su amor. Amparo Serrano Amparo Serrano | Credit: Twitter/Beto Murrieta "Creadora de mi ser, del de mi hermana de Distroller, fanaática de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo México y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti, eras mi guía mi succionadora de problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mama querida, no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar, no solo yo todos tus seres queridos", escribió su hija Camila junto a varias imágenes de su madre. Su otra hija, Minnie, hizo lo propio en otra publicación conmovedora, una auténtica declaración de amor a su progenitora querida. "Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad… esto es una pesadilla … me voy a despertar y vas a estar aquí … bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía, apoyándome siempre en absolutamente TODO, TODO lo que quise hacer … eres mi héroe, mi ídolo, ¡mi todo! Se fue mi mancuerna y con eso se fue la mitad de mi ser, yo no vuelvo a ser la misma jamás, esto no es algo que voy a poder superar…. Tu eras el arcoíris que llenaba la vida de color, de hoy en adelante la vida será completamente gris. Te amo mas que a nadie y eres inmortal porque vives en mi ser", escribió Minnie muy afectada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amparo fue conocida tras su paso por la inolvidable banda juvenil Flans, en la que regaló grandes momentos de diversión y alegría la público. Posteriormente se convirtió en la creadora y diseñadora de la marca Distroller y sus entrañables personajes como Virgencita Plis, Ksimeritos, Neonatos, Chamoy y Amiguis, entre otros. Un mundo lleno multicolor y cargado de alegría que hoy se torna oscuro con su inesperada partida. Descanse en Paz.

