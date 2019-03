Amparo Grisales, la diva colombiana que no envejece A sus 62 años, la actriz colombiana Amparo Grisales se ha transformado en toda una diva de la belleza y con el pasar del tiempo parece verse cada vez mejor. Te mostramos las fotos con las que la sexy estrella de la telenovela Madre Luna deslumbra en las redes sociales presumiendo de su impresionante figura en su sexta década de vida. A sus 62 años, la actriz colombiana Amparo Grisales se ha transformado en toda una diva de la belleza y con el pasar del tiempo parece verse cada vez mejor. Te mostramos las fotos con las que la sexy estrella de la telenovela Madre Luna deslumbra en las redes sociales presumiendo de su impresionante figura en su sexta década de vida. More Andrés Rubiano Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Amparo Grisales/Instagram 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes A sus 62 años de edad, la actriz colombiana Amparo Grisales no para de deslumbrar con su belleza, ya que a pesar de estar en su sexta década parase verse más bella que nunca. La estrella de recordadas producciones como En cuerpo ajeno, Madre Luna y Las muñecas de la mafia no deja de sorprender en las redes con su hermosura a prueba del tiempo. Mira las fotos. Advertisement 2 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “¡Me siento fit!”, expresó junto a esta imagen. 3 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “Feliz domingo”, deseó a sus seguidores con esta foto. Advertisement 4 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Así posó para agradecer la invitación a participar durante un evento llevado a cabo en la Universidad del Magdalena. Advertisement 5 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “Cartagena mágica”, escribió junto a este candente desnudo. Advertisement 6 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes Presumiendo sus envidiables piernas en una locación de Panamá. Advertisement 7 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “Recuperando seguidores”, dijo con algo de picante acompañando esta fot. Advertisement 8 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “¡Si alguien sabe de jeans soy yo!”, aseguró. Advertisement 9 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “Pon una señal de pare en el cerebro… deja de comer antes de la saciedad”, aconsejó. Advertisement 10 of 10 Amparo Grisales/Instagram Lo mejor en sus redes “Mi baile en el tubo”, escribió. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

