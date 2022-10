El amoroso mensaje de Irina Baeva a Gabriel Soto a más de 13 mil kilómetros de distancia La actriz rusa se encuentra en Qatar, mientras que el galán mexicano graba una telenovela en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Irina Baeva; Gabriel Soto | Credit: Mezcalent (x2) Hace justo una semana, Irina Baeva se despedía por un buen tiempo de México para iniciar una nueva aventura profesional en Qatar con motivo de la inminente celebración de la Copa Mundial de Fútbol. "Finalmente arrancamos esta aventura. Emocionada, nerviosa, pero sobre todo feliz y agradecida por esta oportunidad", escribía en ese momento a través de las redes sociales. Justo antes de emprender su viaje hacia el oeste del continente asiático, la actriz era abordada por los medios de comunicación sobre los rumores que han surgido durante las últimas semanas alrededor de su relación amorosa con el actor mexicano Gabriel Soto. "No es cierto, ustedes han platicado muchas veces con él, nosotros siempre se lo decimos a ustedes nada más que no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad: estamos bien", aseveraba la intérprete de 29 años, negando así el fin de su historia de amor. "Estamos bien, todo en orden. La verdad es que sí efectivamente Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto, yo ahorita me voy a Qatar, entonces la verdad es que no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo", explicaba. "Pero todo está bien". Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Mezcalent El hermoso gesto de Irina con Gabriel Tras un tiempo sin que exista interacción entre ambos a través de las redes sociales, Irina dedicó el fin de semana un amoroso mensaje a su pareja por medio de sus historias de Instagram. Lo hizo con motivo del lanzamiento del póster promocional de la nueva telenovela que protagoniza el actor para TelevisaUnivision, Mi camino es amarte, que se estrena en noviembre en México. Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Mezcalent "Estoy tan orgullosa de ti", escribió la actriz de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Vino el amor, Soltero con hijas y El dragón junto a un emoticono en forma de corazón. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su vida en Qatar Desde su llegada hace ya una semana, Irina no ha dejado de compartir imágenes de su estancia en Qatar a través de su perfil de Instagram, donde se ha declarado enamorada del lugar. "De lo mejor en Qatar, sin duda, son sus atardeceres. Llevamos casi 1 semana en Doha y aún no puedo creer que ya estemos acá", escribía hace dos días la actriz en la citada red social.

