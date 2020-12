Close

¡Amor de hermanas! ¡Natalia Bryant no olvida a Gigi en el cumpleaños de su hermanita Bianka! Bianka Bella cumplió cuatro años y la primogénita de Kobe Bryant no pudo dejar de incluír a su querida Gianna, fallecida junto a su papá, en la felicitación a la pequeña. ¿Quién saca el pañuelo primero? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natalia Bryant no olvidará nunca a su hermana Gianna, fallecida trágicamente en un accidente de helicóptero en el que perdió la vida junto a su padre, el ídolo del baloncesto Kobe Bryant y hoy quiso hacerla presente de algún modo en el cumpleaños Bianka Bella, la tercera de las hijas de Kobe, quien cumplió cuatro años. Image zoom Credit: IG Natalia Bryant La primogénita de Vanessa Bryant ha sido un báculo para su mamá en los desgarradores momentos que han atravesado durante este primer año, desde que la tragedia impactara de una forma tan cruel la vida de esta familia de película. Image zoom Si la viuda perdió a su esposo y a su segunda hija, Natalia perdió a su papá y a su primera hermana y compañera de aventuras, con la que estaba muy unida. Image zoom Credit: REXFeatures/Shutterstock /The Grosby Group Es bien seguro que Natalia no quiere que sus dos hermanas pequeñas olviden nunca a su querida Gigi, quien no tendrá la suerte de verlas crecer, y por eso resultó tan conmovedor el gesto que hoy tuvo al incluirla en su felicitación pública para su hermanita. Image zoom Credit: IG Natalia Bryant “¡Feliz cumpleaños B.B.!” dijo con la abreviatura de Bianka Bella, como llaman en casa a la tercera hija de Kobe y Vanessa. “Ya tienes cuatro años… ¡Qué mayor!”, escribió bajo el retrato de las tres hermanas unidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El próximo 26 de enero se celebra el primer aniversario de la muerte del legendario jugador de los Lakers y su hija. Una fecha que se avecina peligrosamente y que sin duda removerá el profundo dolor que esta familia siente y está tratando de sobrellevar como mejor puede en este difícil año 2020.

