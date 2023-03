Amigo de Piqué dice que el "malo de la película" no es el exfutbolista y apunta a Shakira Un amigo de Gerard Piqué indicó que la historia de la ruptura de Shakira y el exfutbolista no ha sido como se ha contado hasta ahora. "En la vida todo tiene matices y algunos sorprenderán". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un buen amigo de Gerard Piqué ha sembrado dudas sobre la versión que hasta ahora ha predominado de las razones de la ruptura del exfutbolista y Shakira, que se ha despachado con el padre de sus hijos en las canciones que le ha dedicado. Al ser preguntado en el programa Latexou de RTVE Catalunya sobre la polémica ruptura de la pareja, el periodista Jordi Basté no escondió con qué bando iba en este pleito de celebridades. "Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué", dijo Basté, quien conduce un conocido show de radio en Barcelona y fue quien reveló que la colombiana había colgado una bruja de su balcón. "Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos los detalles, no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices y algunos nos sorprenderán". Gerard Pique, Shakira Credit: Mezcalent.com Por eso, agregó, lo que realmente ha sucedido en la vida de la famosa pareja tal vez no concuerde con lo que se supone que ha sucedido. "Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal", advirtió. Si bien es amigo del exfutbolista, apuntó que sólo coincidió tres o cuatro veces con ambos, por lo que no conoce mucho a la barranquillera. Eso sí, le fue suficiente para darse cuenta de un detalle. "Ella es una profesional y después de comer [en un restaurante] va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las aguas siguen bajando turbulentas en la relación de la expareja, que ahora afronta el reto de la próxima mudanza de Shakira y sus dos hijos a Miami, algo que no acaba de convencer a la familia de Piqué.

