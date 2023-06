El mensaje del amigo de Nacho Casano a Daniella Navarro tras anunciar su ruptura con el actor Jesús Galeana fue uno de los primeros en abrazar el noviazgo por parte del entorno de Nacho. Ahora, tras anunciar la actriz venezolana la ruptura, le ha escrito un mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano y su amigo Jesús Galeana; Daniella Navarro Nacho Casano y su amigo Jesús Galeana; Daniella Navarro | Credit: Instagram Jesús Galeana; Instagram Daniella Navarro "Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento". Con estas palabras Daniella Navarro anunciaba este domingo el fin de su noviazgo con el actor argentino Nacho Casano, cuya historia de amor comenzó hace justo un año en La casa de los famosos 2. Aunque en un inicio muchos no le veían futuro a la relación debido a que ambos comenzaron siendo enemigos en el exitoso reality show de Telemundo, la actriz venezolana y Casano demostraron con el paso del tiempo que su noviazgo marchaba a las mil maravillas. Hace tan solo unas semanas, de hecho, el actor viajaba a Miami para asistir a la graduación de kínder de la hija de Daniella. "Gracias Nacho por tu paciencia al entender que mi prioridad siempre será mi hija, por ir con ella y tenerle esa paciencia que nos tienes a ambas (ríe). Mi hija te adora y tú a ella y para mí eso es importante sin importar las circunstancias que nos vengan o el futuro que nos toque juntos o no, eres parte de esta familia", le escribía entonces la actriz. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto Nada hacía presagiar en ese momento que el final de su noviazgo estaba cerca. Uno de los que abrazó desde un inicio esta relación por parte del entorno de Nacho fue Jesús Galeana, quien mantiene una relación muy cercana tanto personal como profesional con el actor desde hace varios años. Nacho Casano Nacho Casano y Jesus Galeana | Credit: Instagram Jesus Galeana "Soy feliz porque ustedes son felices. Son mi familia y siempre los voy a apoyar", escribía el médico tanatólogo y mánager de estrellas a finales del año pasado desde su perfil de Instagram junto a una imagen de Daniella y Nacho. Galeana no solo apoyó el noviazgo de su amigo, sino que hizo muy buen clic con Daniella, quien terminó convirtiéndose en una amiga para él. Jesús Galeana Jesús Galeana y Daniella Navarro | Credit: Instagram Jesus Galeana SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso, ahora que la actriz anunció públicamente su ruptura con Casano, no dudó en enviarle unas palabras para mostrarle su amor incondicional. Daniella Navarro Credit: Instagram Jesús Galeana "Te amo con todo mi ser. Eres un MUJERON, te admiro y quiero. Te lo he dicho mirándote a los ojos siempre", le escribió el amigo de Casano desde sus historias de Instagram.

