"Nunca le hemos visto así": amigo de Alejandro Sanz sobre el estado del cantante Consciente de las alarmas que despertó al expresar que estaba “triste y cansado”, el cantante español reapareció en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Sanz y Miguel Ángel Arenas Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images | Instagram Miguel Ángel Arenas Luego del preocupante mensaje que compartió Alejandro Sanz en sus redes sociales, el productor musical y uno de sus mejores amigos, Miguel Ángel Arenas, habló sobre cómo se encuentra el cantautor español. En una entrevista a la agencia Europa Press, Arenas contó que sus amigos cercanos no tenían idea de la situación en la que se encontraba, ya que su vida sentimental y sus hijos están bien e incluso su gira musical ha sido éxito rotundo. "De salud creo que no lo hemos visto más guapo y mejor cuidado. Él es un hombre muy reservado para sus sentimientos y ha sido una sorpresa enorme porque ha abierto su alma y las palabras que dice por lo menos son inquietantes", explicó. Además, reveló que tras leer el tuit en el que Sanz expresó sentirse "triste y cansado", le envió un mensaje a lo que éste le contestó con emoticones: uno de un beso, un corazón, que lo quiere mucho y gracias. Sostuvo que, en su opinión, su amigo tiene la capacidad arreglar por sí mismo la crisis por la que está atravesando, solo necesita tiempo y que se le respete su espacio. "Nos ha dejado a todos completamente perplejos y creo que él será el que tenga que decir algo porque la gente que lo queremos de toda la vida nunca le hemos visto así", añadió. Por su parte, Sanz reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje tranquilizador y de agradecimiento a sus amigos, fans y familiares. Además, aclaró que no va a cancelar su tour que ya arrancó en España y que continuará en los Estados Unidos a partir de septiembre. "Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas", dijo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", agregó.

