"Ya les dijiste que...": Amigo de Adamari López delata a la conductora en simpático video La carismática presentadora y actriz puertorriqueña estaba grabando un video para sus seguidores cuando Carlitos llegó a su casa ¡y sucedió esto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Carlitos | Credit: Facebook Adamari López Adamari López es una de las celebridades latinas más activas en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde está en constante comunicación con sus seguidores. Este jueves, la carismática conductora y actriz puertorriqueña compartió un video a través de su página de Facebook en el que revela 10 curiosidades sobre ella. "Creo que ya ustedes saben muchas cosas de mí, pero estoy segura que esto que les voy a contar no lo sabían", aseveró. Una de las cosas que reveló el extalento de Telemundo fue que no le gusta ir "por lo general" a la peluquería. "Voy porque estoy obligada, porque, bueno, ustedes saben que ya la edad me saca los destellos de luz, pero yo no soy fanática de estar todos los días en la peluquería y de pintarme el pelo", reconoció. "Por mí yo andaría con un moño y soy la más feliz del mundo. Y obviamente sin maquillaje. Me maquillo porque tengo trabajo y trato de verme bien y presentable para cada uno de ustedes, pero si yo estoy en mis días libres y voy a tratar de grabar cosas, lo que pueda hacer con la cara lavada para mí es espectacular". Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Adamari estaba grabando el video desde la comodidad de su hogar cuando llegó su amigo y personal manager, Carlitos. La presentadora aprovechó para pedirle que le ayudara a compartir las últimas dos cosas –eran 10– que el público no sabe sobre ella respecto a lo que no le gusta. Adamari López Adamari López y Carlitos | Credit: Facebook Adamari López Aunque solamente necesitaba 2, Carlitos tenía una larga e interminable lista de cosas para compartir, por lo que no había quien lo parara una vez que comenzó a hablar, dando lugar así a un momento de lo más simpático y cómico entre ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya les dijiste que no te gusta probar cosas nuevas, ya les dijiste que no te gusta estar puntual… Ya les dijiste que no te gusta ir a tiempo a pintarte las canas, ya les dijiste que no te gusta dormir con Ava… No te gusta seguir las recomendaciones médicas, si un doctor le dice 'Ada tienes que usar espejuelos'… No les has dicho, ¿verdad?", señaló. "No es tan exagerado como él dice", comentó la presentadora. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Mira el simpático momento

