Clara Chía no fue la mujer que apareció en el zoom de Piqué: "Dejad de hacer el ridículo" Tras rumores que apuntan a que la hoy novia de Piqué estaba en casa de Shakira antes de se separación. Hoy una amiga del futbolista sale en defensa de la pareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el anuncio de la separación de Shakira y Gerard Piqué, salieron a la luz un sinfín de teorías sobre la nueva relación sentimental del futbolista con Clara Chía Martí. De hecho, medios como Page six, aseguraron que la colombiana estaba "desolada" luego de que los fans filtraran un video de 2021 en el que aparentemente aparecía Clara Chía, mientras el deportista estaba haciendo una entrevista de zoom desde la casa que compartía con Shak y sus dos hijos, mientras ella y los niños estaban de viaje. Shakira está "devastada al saber que esta mujer claramente se sentía como en casa en la casa que compartía con sus hijos", afirmó la fuente. Gerard Pique, Clara Chia Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group Sin embargo, recientemente salió a la luz que la chica que acompañaba a Piqué ese día no era su hoy novia, sino su amiga y asistente Anna Tormo Mampel. "Dejad de hacer el ridículo y demostrad un mínimo de profesionalidad", escribió la española . "Desde medios a personas con muchos seguidores que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo". Y agregó molesta a través de sus redes sociales. "Es absolutamente ridículo que tenga que estar dando explicaciones de esto, pero viendo el nivel…", escribió. "Ese día era el primer stream que Gerard hacia desde su casa y fui a ayudarle con todo el tema técnico de Twitch, ya que trabajo con él desde hace años". Eso sí, tal aclaración no fue suficiente para algunos ususarios de las redes, quienes insisten en que la chica que apareció en el zoom fue Clara. "Anna no te rebajes aún más, ya sabemos que sos una tapadera de tu jefe y amigo, y sí, tú estás en la casa de Shakira, pero también la amante", escribió una seguidora en Twitter. "Andaban con camisa diferente y ustedes no se parecen físicamente, aunque moralmente son iguales". Al igual que muchos cibernautas, todo indica que que Shak tampoco creyo tales palabras, así que mostró su enojo contra su ex y su actual pareja a través de su nueva canción 'BZRP Music Session #53', en donde claramente deja al descubierto trapitos sucios de los amantes.

