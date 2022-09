Ex de Alejandro Fernández revela que el cantante rompió el pacto que tenían ¿de qué se trata? América Guinart, primera esposa y madre de los hijos mayores de Alejandro Fernández, hace fuertes declaraciones sobre acuerdos que tenían con el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Alejandro Fernández se casó por única vez con América Guinart, quien es la madre de sus tres hijos mayores. Años después se separaron y ahora mantienen una muy buena relación. Sin embargo, se desconocía que la expareja sentimental mantenía un pacto para que ninguno asistiera a eventos familiares con sus respectivas parejas sentimentales. Pese a ello, el cantante rompió el pacto y ahora su exesposa explica lo ocurrido. "Llevamos muy buena relación y todo. Hace mucho que él me pidió que no tratara con él temas de parejas mías y así se quedó desde hace mucho y así estamos. Pero él ya conoce a mi pareja, hace poco se dio", reveló Guinart a los medios de comunicación. "Porque él y yo teníamos un acuerdo, que él había pedido en donde en los eventos familiares de mis hijos ni él ni yo lleváramos a una pareja sentimental". Pese a dicho pacto, el intérprete de "Como quien pierde una estrella" decidió dejarlo en el olvido y llevar a su novia a los eventos familiares, según explicó América. "Lo habíamos mantenido así por muchos, muchos años y, hace no mucho, se dio una situación familiar y él llevó a su pareja a mi casa. Si nos extrañó mucho a todos y muy educadamente fue muy bien recibida y todo", relató. Alejandro Fernandez Alejandro Fernandez | Credit: Mindy Small/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después vino el bautizo de Camila, donde él también llevó a su pareja. Entonces, ya ni hablé nada directamente con él, pero asumí que ya había cambiado esa regla, acuerdo que teníamos y entonces después vino el cumpleaños de Cayetana y ahí le pedí a mi novio que asistiera", continuó. "Estaba Alejandro y se lo presenté ahí". America Guinart y Alejandro Fernandez America Guinart y Alejandro Fernandez | Credit: Mezcalent.com; Photo Gamma Group/The Grosby Group América Guinart dejó claro que la relación que mantiene con Alejandro Fernández es de dos personas maduras que están al cuidado de sus hijos y eso es lo importante.

