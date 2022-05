Fallece la memorable actriz de telenovelas América Alonso Conocida como una de las grandes glorias del género, la artista ha partido a los 86 años en la ciudad de Miami donde vivía hace unos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de las telenovelas se viste de luto ante la muerte de una de sus grandes glorias, la primera actriz América Alonso, quien fallecía a los 86 años en la ciudad de Miami. La intérprete de origen yugoslavo que llegó a Venezuela huyendo de los campos de concentración, logró labrarse una carrera de éxitos en este país en el que se convirtió en una de las grandes damas de la escena. Sus trabajos en series de renombre internacional como Soledad, La loba, Cambio de piel o Sueño contigo junto a José Luis Rodríguez 'El Puma' la convirtieron en toda una leyenda de la televisión venezolana y otros países de Latinoamérica. América Alonso América Alonso | Credit: Telenovela Cambio de piel "Falleció la actriz América Alonso, era apenas su nombre artístico, se llamaba María Golajovski, y fue una estrella del teatro y la televisión en Venezuela. Maestra de generaciones", anunciaba Radio Caracas Radio en un mensaje de despedida en su perfil de la red social Twitter. Al igual que la cadena, otras personalidades importantes del medio, como el periodista Luis Olavarrieta, le daban el último adiós con sentidos escritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Hace unos años se mudó a Estados Unidos para llevar una vida tranquila. Una que en los inicios de su vida no lo fue tanto. Alonso nació en 1936 en Yugoslavia y emigró a Venezuela en 1948 huyendo de las penurias y las amenazas de una dura posguerra. Los elogios sobre su persona y su buen hacer como actriz durante tantos años han sido una constante en el día de su partida. Que En Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece la memorable actriz de telenovelas América Alonso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.