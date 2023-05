Durante la presentación del podcast "En Familia con los Mayer", Sergio Mayer habló sobre las recientes amenazas que ha sufrido su familia y sobretodo, dejó muy claro que no tiene nada de celos por el éxito de Luis Miguel, ni tampoco le afecta que haya sido pareja de su hoy esposa Isabella Camil.

"Celoso de lo que no fue en mi época, cuando hablan de eso y le cuestionan a mi mujer que después de andar con él, que además son épocas diferentes, de: 'oye, pero ¿cómo terminaste andando con este patán?' la respuesta se da sola, perdón; yo no tengo que decir por qué ella decidió y tampoco ella lo tiene que decir, creo que la respuesta se da sola", dijo el ex Garibaldi a Mezcal TV.

Sergio Mayer Sergio Mayer | Credit: Medios y Media/Getty Images

"Quizá no sea yo la mejor voz de México, quizá no tenga la mejor voz y no venda millones de boletos en un segundo, pero ¡mira la familia que tengo!", y continuó.

"A mí me da risa el 'oye, ¿irían a verlo?'. Yo no iría a verlo, nunca fui, nunca en toda mi historia fui a un concierto de él. Sé que es una de las grandes voces, pero nunca me llamó la atención, pero si mis hijas quieren ir a verlo, por supuesto que les compro boletos".

Durante el evento el otrora cantante habló sobre las amenazas que ha sufrido su hija a través de las redes por haber apoyado a Alexa Hoffman, en el proceso legal de la hija de Ginny Hoffman contra su papá Héctor Parra por abuso y corrupción de menores.

"Mi hija Antonia me dijo hace rato: 'papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas?' y dije '¿por qué?'. Se los juro por Dios, me lo dijo en el camino, 'por todas las amenazas que nos están haciendo', le dije 'no mi amor, no tenemos por qué traer escoltas, de ninguna manera'", contó

"Amenazas en redes, no tienes idea de las cosas que nos escriben y aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país", y finalizó.