Conoce a la bella hermana de Christian Nodal que está enloqueciendo las redes Christian Nodal es el mayor de tres hermanos, Amely y Jaime Alonso. La joven ha cautivado a todos por su belleza y aquí te la presentamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Christian Nodal tiene dos hermanos menores, Amely y Jaime Alonso. Lo que pocos saben es que la joven está cautivando a todos con su belleza; incluso, ha sido comparada con otras famosas. La chica ha dejado entrever que le gusta la moda, viajar, pasar tiempo con sus amigos y, al parecer, tiene una relación sentimental desde hace tiempo. Amely se ha mostrado siempre muy hermética en lo que ha su vida privada se refiere; incluso, pese a que su cuenta de Instagram es pública, no suele dar ser activa; por el contrario, pocas veces postea alguna que otra imagen. Curiosamente, eso no ha impedido que la ya cuente con 313 mil seguidores, quienes no dudan en llenarla de halagos cada vez que se hace presente en esta red social. "Hermosa te amo"; "Que preciosa"; "Pura muñeca. Súper linda"; "Eres todo una princesita hermosa, bonita y guapa"; "¡Ella es bonita; de ésas bonitas que no necesitan espejos!"; "Que hermosa; de tal palo tal astilla"; "¡Siempre tan divina Amely!"; "Wowww. Es real tu belleza, que bonita", y "La más bella", son algunos de los comentarios que se leen en la única publicación que tiene activados los mensajes. Christian Nodal The Latin Recording Academy's 2022 Person Of The Year Gala Honoring Marco Antonio Solis - Show Credit: Mindy Small/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, la hermana menor del cantante solo tiene nueve publicaciones y en su perfil remite a un link donde aparece una perrita blanca que parece ser su mascota. "Debemos enseñar a nuestras hijas, que si expresan lo que piensan, pueden crear el mundo que quieren ver", mencionó su madre Cristina Nodal cuando la joven cumplió 20 años. Por su parte, Christian Nodal ha sido muy reservado para hablar sobre Amely, quien, a diferencia de Jaime Alonso, no ha dado a conocer si tiene interés de dedicarse al mundo de la música. Solo se sabe que son muy unidos. Habrá que esperar si en un futuro da mayores detalles de sus intereses profesionales.

