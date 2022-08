Ambulancia sale de casa de Ben Affleck antes de su boda con JLO en Georgia. ¿Qué pasó? Una ambulancia fue vista saliendo de la casa de Ben Affleck en Georgia con el carro del actor siguiéndola. La pareja se prepara para celebrar su segunda boda con familiares y amigos. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una ambulancia fue vista saliendo de la mansión de Ben Affleck en Georgia, donde se celebrará su segunda boda con Jennifer López. La pareja, que se casó en Las Vegas el mes pasado, tendrá una segunda boda en Georgia con familiares y amigos. La ambulancia llegó a la mansión del actor, ganador del Óscar, y transportó a un paciente a un hospital en Savannah, informó la oficina del alguacil del condado Liberty a PEOPLE. En fotos obtenidas por el diario The Daily Mail, se ve a la ambulancia saliendo de la propiedad de Ben Affleck mientras el carro del actor sigue al vehículo de emergencia. Otras fotos muestran a la madre de Ben Affleck, Christopher Anne Boldt, saliendo del hospital en una silla de ruedas tras sufrir un accidente en la casa de su hijo. Aún no se han revelado los detalles del incidente. Las fotos muestran a la pareja junto a la madre de Ben en el hospital. Ambulancia en casa de Ben Affleck en Georgia Credit: The Image Direct/The Grosby Group Affleck, de 50 años, y su esposa Jennifer López están en Georgia con sus seres queridos, donde pronto celebrarán sus segundas nupcias. Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLO y Ben se casaron en una capilla en Las Vegas el 16 de julio del 2022. Los recién casados celebraron su luna de miel en Europa, y fueron fotografiados en Francia junto a sus hijos. Jennifer López recién celebró su cumpleaños 53 con una romántica cena con su esposo en París. Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Steve Granitz/FilmMagic Affleck es padre de Violet, de 17 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, con su exesposa Jennifer Garner. López es madre de los gemelos Emme y Max, con su exesposo Marc Anthony. Preparativos Mansion de Ben Affleck en Georgia Credit: The Image Direct/The Grosby Group La pareja y sus hijos fueron vistos en un paseo familiar en Savannah, Georgia, donde salieron de compras el jueves antes de la gran celebración. Ya han salido a la luz fotos de los preparativos en la mansión de Ben Affleck para la segunda boda de JLO y Ben este fin de semana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ambulancia sale de casa de Ben Affleck antes de su boda con JLO en Georgia. ¿Qué pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.