¿Qué ha sido de Amber Heard? Todo sobre su vida en España tras el juicio con su ex Johnny Depp Después del sonado juicio con su ex Johnny Depp, la actriz Amber Heard se ha mudado a España. ¿Cómo es su vida hoy? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amber Heard se mudó a España después de su sonado juicio con su ex Johnny Depp. En mayo del 2016 la actriz le pidió el divorcio a Depp y puso una orden de alejamiento en su contra, argumentando que el actor había sido verbalmente y físicamente abusivo. Depp negó categóricamente estas acusaciones. Su divorcio se finalizó en enero del 2017. En el 2019, el actor demandó a su exesposa por difamación después de que ella escribiera en el 2018 un ensayo para el diario The Washington Post hablando del abuso doméstico que ella había experimentado, sin nombrar a su ex en el escrito. Los actores aparecieron en un juicio que inició en junio del 2022 y estuvo lleno de explosivas declaraciones de ambas partes. Depp ganó el juicio por difamación y el jurado determinó que Heard debería pagarle $10 millones por daños a su ex. Después de llegar a un acuerdo, la actriz terminó pagando $1 millón a Depp, reporta PEOPLE. Amber Heard Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images ¿Cómo es la vida de ambos después del juicio? Depp, de 60 años, actuó en la película Jeanne du Barry, que estrenó en el Festival de cine de Cannes. Además estuvo de gira con su banda Hollywood Vampires. Por su parte, Heard, de 37 años, se ha mantenido alejada del ojo público. La actriz se mudó con su hija de California, vendiendo su hogar en Yucca Valley. "El juicio fue más que estresante y ella quería un nuevo comienzo", reveló una fuente a PEOPLE en abril del 2023. Buscando privacidad, la actriz primero rentó una propiedad en Mayorca y luego se instaló en Madrid. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amber Heard Johnny Depp Credit: Jason LaVeris/FilmMagic En noviembre del 2022, una fuente reveló a PEOPLE que la actriz se siente a gusto en España, donde puede disfrutar su vida como mamá. "Ella está enfocada en criar a su hija. Pasa cada día con su niña. Pasean juntas, visitan parquees y disfrutan tiempo en familia. Amber es una gran mamá", aseguró esta fuente. En un video que publicó en TikTok en mayo del 2023, la actriz —que habla español— asegura que ama vivir en España. Una fuente reveló a PEOPLE, que ella tiene planes de retomar su carrera: "Ella está emocionada de poder trabajar y grabar [proyectos] nuevamente. Ella estaba exhausta y decepcionada después del juicio. Sintió que fue maltratada". La estrella de películas como Aquaman y The Rum Diary promovió su nueva película In The Fire, grabada en el Reino Unido, en el Festival de cine de Taormina. En esta película independiente hace el papel de una psiquiatra estadounidense que viaja a Colombia a tratar a un chico que todos piensan que está poseído por el diablo.

