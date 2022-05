VIRAL: ¡Tremendo susto de Amber Heard al verse a dos pasos de Johnny Depp! Durante un intermedio del juicio, ¡el actor dirigió sus pasos hacia ella y la reacción apanicada de su exmujer hizo que un agente se interpusiera entre ellos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amber Heard y Johnny Depp protagonizan uno de los juicios más caóticos de todos los tiempos, en el que la pareja de célebres actores ha sacado a relucir su lado más oscuro en una cruenta batalla de dimes y diretes, con duras declaraciones de abuso por ambas partes y gráficas imágenes incluidas. Ahora, al finalizar una de sus sesiones frente al juez, la reacción de susto de una pálida Amber Heard al verse muy cerca de Johnny Depp cuando ambos abandonaban la sala, se ha hecho viral. No sabemos si fue casualidad o algo intencionado por parte del actor, en el video puede verse como la actriz y el protagonista de Piratas del Caribe, están a punto de coincidir al bajar del estrado, a pocos pasos y frente a frente, algo que un miembro de seguridad impide al interponerse y desviar al actor. La cara de Amber Heard al presenciar la situación es todo un poema y, real o no, algo que dudan las redes, trata de esconder el pánico mientras da dos pasos atrás, disimula retirando la mirada de la escena y deja pasar el incómodo momento. Al observar la reacción de su exmujer, el actor se encoge de hombros, se ríe, y se voltea para dejarla salir, escoltada por otro agente de seguridad. Johnny Depp Amber Heard Credit: Steve Granitz/WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los detalles de sus peleas llegan a ser insospechados y grotescos, mientras que la balanza de la opinión pública se inclina a defender al afamado actor de Eduardo Manostijeras, frente a la modelo y actriz, quien acaba de compartir fotos del histrión de Hollywood en estado deplorable tras presuntamente beber grandes cantidades de alcohol y consumir drogas. Este es el video del momento del encuentro entre la expareja que cuenta con millones de reproducciones: La modelo, que en su día fue novia de Valentino Lanús cuando comenzaba su carrera como actriz, también contó con la reacción de Julián Gil tras algunas revelaciones de Depp durante el juicio, algo que quizá le recordó a sus enfrentamientos en la corte frente a Marjorie de Sousa.

