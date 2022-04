¡Amara la Negra ya es mamá de dos nenas! ¡Por fin! Las esperadas hijitas de Amara la Negra ya nacieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 6 de abril de 2022, Amara la Negra dio a conocer una imagen pública desde el hospital cuando se preparaba para dar a luz a sus dos gemelitas; este jueves ha dado a conocer que ya es mamá; sin embargo, aún no ha presentado a las nenitas. Cabe destacar que, si bien aún no se han visto instantáneas de las bebés, ya tienen su primera cuenta en una red social, se trata de su perfil en Instagram, cuyo nombre es Las Royal Twins y fue anunciado por la cantante. De momento, este cuenta tiene seis imágenes y cuenta con poco más de 60 mil seguidores.y sigue aumentando. En el último post se aprecia una imagen con Allan Mueses, el padre de las nenas, besando la pancita de la también actriz, también hay otra serie de videos previos al alumbramiento. "¡Nuestra mami y papi nos aman! ¡Y eso es lo único que Importa! 3/23", escribió Amara para acompañar dicha publicación. Los usuarios reaccionaron ante las nuevas noticias. "¡Felicidades mamá! ¡Esto es muy emocionante! ¡¡Estoy tan feliz por ti!!"; "Le dije a Yawl que el padre de tus hijas estaba bien, jajaja. Felicidades Amara"; "¡Por favor, tenga cuidado al publicar su información médica! Ahora roban eso más que crédito. ¡Felicitaciones!"; "¡Muy felices princesas están aquí! Orgullo de tu mami y tu papi", y "Bienvenidas a este loco mundo princesas", dijeron. Amara la negra Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes pidieron conocer la carita de las recién nacidas."Esperando las fotos!!! ¡¡No puedo esperar a ver sus caritas de princesitas!!"; "Queremos ver las sobrinas yaaaaa"; "No puedo esperar a ver las fotos de las bebés gemelas. Felicidades a los dos y muchas bendiciones para su familia", y "No puedo esperar a ver a las chicas. Estoy tan emocionada por ti. Siempre te he amado a ti y a tu personalidad", fueron otros comentarios. Mientras Amara la Negra presenta a sus hijitas, ya está disfrutando de su nueva maternidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Amara la Negra ya es mamá de dos nenas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.