OMG! ¿Amara La Negra se desnudaría para Playboy? En una entrevista radial, la dominicana respondió si posaría desnuda o haría contenido audiovisual de esta magnitud. La cantante, actriz y empresaria Amara la Negra irradia sensualidad caribeña. La estrella dominicana, que saltó a la fama en el reality show Love and Hip Hop de VH-1 enciende las redes sociales con sus atrevidas fotos. Sin embargo, sus imágenes no han llegado a ser del dominio público ni ha posado para una revista para caballeros…. Todavía. "A mi la verdad no me da vergüenza eso, eso es la gente", dijo la artista en el show radial La Gozadera de La X 96. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, para Playboy me llamaron. Todavía estamos en veremos. Lo que pasa es que Playboy ya no es lo mismo que antes, no enseñan tanto como antes, entonces sí ha cambiado y sí me llamaron, pero yo, muy dispuesta, para mi sería un honor decir 'yo participé en Playboy'". Luego de la revelación, los locutores del show Frank Bea y Chino Aguacate le preguntaron si también haría contenido audio visual de esta magnitud. A lo que la exparticipante de Mira quién baila (Univision) respondió: "Yo creo que mientras que se haga de una manera artística, no hay problema porque mi cuerpo, mi amor, es arte". Amara siempre ha dejado claro que cada uno de sus proyectos los hace estratégicamente y siempre guiándose por su intuición. La cantante asegura a People en Español que es muy transparente con sus sentimientos. "Si algo en mi aura no está bien, lo puedes sentir," dice. "Creo mucho en la intuición. Si algo anda mal, lo puedo sentir".

