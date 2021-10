Amara La Negra revela que sufrió un aborto: "Lloré durante días" La cantante de ascendencia dominicana Amara La Negra compartió con sus seguidores que sufrió un aborto espontáneo el pasado julio que la entristeció muchísimo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra Amara La Negra | Credit: JC Olivera/Getty Images La cantante, actriz y presentadora Diana Danelys de los Santos, más conocida como Amara La Negra, compartió con sus seguidores que había sufrido un aborto espontáneo el pasado julio que la entristeció muchísimo, pues "realmente" quería haber tenido ese bebé. En su cuenta oficial de Instagram, Amara relató que el doloroso episodio tuvo lugar cuando ni siquiera sospechaba que estaba embarazada. "Quería ser abierta y honesta ¡porque soy un libro abierto! Mi vida es mi viaje y no hay una guía sobre cómo vivir tu vida. Solo estoy tratando de resolver esto como todos los demás", comenzó diciendo. "Sé que muchas mujeres y familias pueden identificarse con mi dolor. En julio, descubrí que estaba embarazada. Ni siquiera sabía o sospechaba que estaba embarazada porque tomé todas las medidas para prevenirlo, sin embargo dos semanas después de perder mi período comencé a sangrar, ¡teniendo calambres realmente fuertes! La sangre se atasca, no tenía idea de lo que estaba pasando", aseguró. Amara en un primer momento pensó que el episodio tenía que ver con los fibromas que tiene en sus ovarios, y de los cuales nunca ha hablado públicamente. Pero no se trataba de eso. "Solo descubrí que estaba teniendo un aborto espontáneo. ¡Lloré durante días porque realmente quería tener ese bebé! No me estoy volviendo más joven y siempre he tenido miedo de esperar demasiado hasta que sea demasiado tarde", confesó. Amara La Negra Amara La Negra | Credit: JC Olivera/Getty Images "Siempre quise formar mi propia pequeña familia y al ver que la salud de mi madre no es tan buena, quiero que mis hijos disfruten de tener una abuela porque yo nunca tuve una. Tenía tantos sueños y la esperanza de que se me acabara el sangrado. Mi instinto maternal y cariñoso se activó, pero ya era demasiado tarde", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante estas confesiones, Amara recibió cantidades de comentarios de apoyo y cariño por parte de los seguidores. "Lo siento mucho hermosa, eres tan valiente, pasa mucho y la mayoría de las mujeres no hablan de eso"; "lo siento mucho Amara. No es fácil por lo que pasaste, pero Dios tiene su tiempo, el te dará esa bendición cuando menos lo esperes"; "lamento escuchar eso. En oración, Dios te bendice para que tengas otro a tiempo completo", le dijeron.

