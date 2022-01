Exclusiva: Amara La Negra no duda volverse a enamorar tras estar a punto de ser madre de dos nenas

Tras las sorpresa de estar embarazada de dos niñas, Amara La Negra sigue firme en su decisión de ser madre soltera y estar a cargo completamente de la crianza de sus hijitas. Sin embargo, no pierde la esperanza de volverse a enamorar y encontrar a un hombre que la haga feliz y la acepte con "el paquete" completo, tal como le gusta decir a la cantante. Ahora, revela a People en Español detalles de la última etapa de su embarazo.

¿Cómo recibiste el 2022?

Lo recibí en la República Dominicana, que en realidad es mi último viaje antes de que lleguen mis bebés, mis princesas, porque también estuve por allá haciendo inversiones porque tengo lo que es Amara Airbnb. Súper contenta de poder compartir con mis amistades, con mi familia; poder descansar, despejar mi mente un poquito, disfrutar del paraíso, República Dominicana"

¿Cómo viviste tu embarazo estas semanas?

-No voy a decir cuántos meses tengo, pero lo que voy a decir es que falta muy poquito. La he estado pasando bien, no voy a mentir, muy cansadita. Creo que el cuerpo está preparando todos los detalles y es como doble el trabajo; entonces mi cuerpo ya está bastante cansadito, pero a la vez, últimamente me han salido una ganas de limpiar, de acomodar todo; haciendo mucha limpieza general en mi casa. Ya por fin tengo la cuna de mis niñas. Estoy, que sé yo, comenzando a preparar la ropita, las cosas y bueno, preparando también el Baby Shower, será el 2 de febrero de este año. Me gustó el número dos, dos para mis dos bebés. Así que preparando todos esos detalles.

¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora?

-Creo que lo más difícil para en esta momento es que soy una muchacha hiperactiva, estoy acostumbrada a trabajar; estoy acostumbrada a siempre estar activa viajando, trabajando, haciendo muchas cosas y, obviamente, en estos momentos estoy un poco frizada, en casa. A la misma vez me estoy dejando llevar de los consejos de mi madre, de los consejos de muchas madres que me han dicho que esta es una etapa muy bonita qué hay que disfrutarla. Hay que saber cómo parar que para mí es lo más difícil porque nunca he sabido ni tomar vacaciones. Siempre estoy pensando en trabajar, en producir y más teniendo que ser madre soltera, entiendo que voy a tener que estar un tiempo sin trabajar y me va a tocar tener todas las responsabilidades y mantener el hogar por un tiempo. Antes de y después de. Así que estoy es lo más difícil, no poder estar en tarima haciendo show o mis presentaciones o lo que sea.

¿Ya tienes todo preparado para recibir a tus bebés?

Me faltan muchas cositas de verdad, todavía, para la llegada de mis niñas, no voy a mentir. Por eso estoy preparando el Baby shower. Inclusive, puse en mis redes sociales la lista de regalos de mis niñas para que mis fans, que me quieren y me apoyan, también puedan sentirse que ellos son parte de esta bendición que llega a mi vida y puedan comprarles su regalito también y se los puedan mandar a mis niñas. Así que todavía me falta mucho. También fue que me tomó mucho tiempo el procesar que estaba en embarazada y mucho más de dos. Me ha tomado mucho tiempo entender que esto es un realidad y voy a ser madre.

"[No dudo en conocer] un hombre que sea espectacular y que me quiera a mí, y a mis niñas, porque ahora somos un paquete",

Amara La Negra

¿Sigues decidida a ser madre soltera o algo ha cambiado hasta ahora?