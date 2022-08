Amara La Negra se luce en bikini a solo meses de tener a sus mellizas Han pasado solo cuatro meses desde que Amara La Negra diera a luz a sus nenas y ¡se ve increíble en sus vacaciones caribeñas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra Amara La Negra | Credit: Amara La Negra/IG Han pasado solo cuatro meses desde que Amara La Negra diera a luz a sus mellizas, y resulta increíble las condiciones físicas que ha alcanzado en tan poco tiempo. Tanto así que la cantante y actriz se ha lucido en sus redes sociales con un bikini, ¡y sus seguidores no han dejado de halagarla! Para disfrutar del último mes del verano, Amara se fue a la playa en Jamaica con sus pequeñitas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos. Y la también empresaria mostró el cuerpazo que tiene a escasas semanas de convertirse en mamá de dos en sus redes. Para esta ocasión eligió un hermoso y sexy bikini amarillo que resalta con el color de su piel, y sus seguidores no pudieron dejar de comentar: "Acabas de tener mellizos??!! ❤️", "¡Cómo tuviste gemelos con un cuerpo como ese!", "Lindaaaaa ❤️", "Volvió la negra ❤❤❤❤", le dijeron. Y es que realmente resulta impresionante cómo se ha recuperado Amara de su embarazo en tan poco tiempo. Y aunque algunos cuestionaban si había usado Photoshop, la influencer advirtió que en sus fotos y videos no había usado filtros. Amara no solo mostró su pinta, sino también la de sus bebitas, que lucían hermosas con los vestidos de baño en blanco y negro que su mami les escogió para sus vacas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El haberse convertido en madre es lo mejor que le ha pasado en los últimos tiempos a la estrella de Love & Hip Hop Miami. Cuando el pasado mes las mellizas cumplieron sus cuatro meses de vida, su mami, de 31 años, expresó cuán bendecida se siente de tenerlas. ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan enamorada! 💕¡Ser Madre ha sido lo mejor que me ha pasado!", aseguró.

