Amara La Negra impacta con foto desnuda en pleno embarazo de sus gemelas Amara La Negra tiene un brillo especial durante su embarazo y dejó a muchos boquiabiertos con una foto desnuda que publicó en Instagram presumiendo su creciente pancita. ¡Mírala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra impactó con una foto que compartió en Instagram de ella desnuda durante su embarazo. La cantante y actriz de origen dominicano se convertirá en madre de gemelas y compartió los detalles de su embarazo en exclusiva con People en Español. "Siempre estaré aquí", dice el mensaje que acompaña la sensual imagen en sus redes sociales. En la artística foto, en blanco y negro, vemos a la sensual mamá posar como Dios la trajo al mundo cerca de una ventana, iluminada por los rayos de sol. La estrella de 31 años luce espectacular con su creciente pancita. La mamá soltera recibió muchos halagos y piropos de sus seguidores en Instagram, que celebraron su belleza. Sin duda la también empresaria y autora tiene un brillo especial y disfruta esta dulce espera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su madre Ana María Oleaga, quien también crió a Amara como madre soltera, ha sido su roca y mayor fuente de apoyo durante su embarazo. "En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo", dijo a People en Español en exclusiva, sin dar detalles sobre el padre de sus hijas. "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí", añadió. Amara no está cerrada a volverse a enamorar. "Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés". Amara La Negra Credit: Instagram/ Amara La Negra Durante una grabación de Nuestra Belleza Latina, Amara tuve una pijamada con las concursantes en la mansión del reality show de Univisión, donde todas abrieron sus corazones y quemaron en una fogata recuerdos tristes, despojándose de todo lo negativa. Amara echó en la hoguera los malos amores y pidió al universo un amor verdadero. ¡Pretendientes no le faltarán a la guapa mamá! Por ahora, sigue enfocada en proyectos laborales como su podcast Exactly Amara (iHeart) y su talk show Don't Cancel Me (Fuse). "Ha sido un poquito raro porque soy primeriza y primeriza de dos, mi cuerpo ha cambiado", dijo a People en Español sobre su embarazo de dos niñas. "Recientemente acababa de bajar 60 libras, que eso fue algo muy hablado. Al bajar de peso y ahora ver esta transformación, las caderas se me están ensanchando, las pompis se me están volviendo a ver rellenitas, los senos ya se me están llenando. Me mantengo delgada pero mi cuerpo está cambiando. Es un poco raro verme en el espejo ahora que están empezando a dar sus pataditas, que ya los estoy sintiendo", concluye sobre estos mágicos nueve meses.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amara La Negra impacta con foto desnuda en pleno embarazo de sus gemelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.