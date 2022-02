Amara la negra se desnuda a pocos días de ser madre A poco tiempo de recibir a sus dos nenas, Amara la negra demostró que el embarazo no está peleado con la sensualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de semanas, Amara la negra llevó a cabo un espectacular babyshower en honor a las dos nenas que espera. Ahora, la cantante quien está feliz de recibir a sus bebés en breve, sorprendió a propios y extraños al posar, a poco tiempo de dar a luz, desnuda y solamente ataviada de un vestido rojo. La también actriz muestra una larga cabellera lacia en color rubio. "No puedo esperar para conocer a mis bebés. No puedo esperar para ser su madre. Sueño todos los días con ver allí la cara, cómo van a oler, allí las diminutas piernas", escribió Amara en para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¡Finalmente entiendo ahora lo que significa amar a alguien tan puramente! Estaría dispuesta a hacer cualquier cosa y todo para proteger a mis ángeles. ¡Quiero convertirme en una mejor mujer para ellas! ¡Quiero hacer más! ¡Realmente me siento valiente!". La bailarina hizo una importante confesión al asegurar que "¡gracias a mis niñas por fin estoy perdiendo el miedo!", al tiempo que no dudó en mostrar el lado sexy de su embarazo. Los cibernautas reaccionaron ante estas imágenes y mensaje con algunos consejos y halagos. Amara La Negra Credit: Instagram/ Amara La Negra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La maternidad es una bendición. Amorosa. Enseñando. Aprendiendo. Agotador. Estresante. Increíble. Averiguando todo. Admirativo. Tómalo día a día y asegúrate de contar con mucha ayuda. Soy madre soltera de uno", dijo una usuaria. "Tener un bebé es hermoso, pero prepárate para el aspecto emocional y mental que es la parte más difícil de la experiencia. Cuando tienes ganas de gritar o llorar, está bien. Solo ama a esos bebés y estarás bien"; "Simplemente hermosa"; "La embarazada más bella"; "Una Barbie embarazada"; "Simplemente sexy. Caray mami haces que el embarazo se vea bien y picante", y "Una verdadera Diosa. Le estás mostrando al mundo lo hermoso y sexy que es, y puede ser realmente el embarazo", fueron otros comentarios. Amara la negra ya se prepara para tener a sus nenas en sus brazos, tal como lo ha mencionado en diversas ocasiones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amara la negra se desnuda a pocos días de ser madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.