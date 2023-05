Amara La Negra demanda a programa dominicano por poner en peligro la seguridad de sus hijas Amara La Negra reveló que demandará al programa dominicano Los dueños del circo por polémicas declaraciones que hicieron sobre sus gemelas, de un año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra asegura que demandará al programa dominicano Los dueños del circo por declaraciones que hicieron sus presentadores sobre sus hijas Sumajestad y Sualteza, de un año. En sus Instagram Stories, la cantante de origen dominicano expresó: "desafortunadamente me entristece mucho tener que publicar este video, pero la semana pasada Los dueños del circo hicieron estas declaraciones en su programa trasmitido por @TelemicroHD sobre mis hijas, que acaban de cumplir un añito". La actriz y empresaria compartió videos de los comentarios que la tienen indignada. Los presentadores estaban comentando que el padre de las gemelas les había regalado relojes Rolex por su cumpleaños. "Yo secuestro a Sualteza y Sumajestad, las secuestro y pido los relojes, sino quemo a las niñas. Quemo las pelucas de las niñas", dijo 'La Pitonisa'. "Esa mujer tiene que estar en un psiquiátrico interna", añadió otra presentadora Tamara Martínez. "Tienen que ir la gente que cuidan de los niños y quitarle a esas dos muchachitas por maltrato". Amara La Negra Credit: Instagram/ Amara La Negra Diana Danelys de los Santos, el verdadero nombre de Amara, manifestó su preocupación por "la integridad física de sus hijas, tras ser expuestas en un comentario de televisión y sus conductores alertar en tres ocasiones que las menores deben ser secuestradas", dice un mensaje en sus Instagram Stories. La artista añadió: "Como madre no permitiré que atenten contra la seguridad de mis niñas. Mis hijas son sagradas". Además dijo que en el programa usaron un "lenguaje destemplado, grosero e irrespetuoso" y que bromearon sobre un tema muy serio, como es la custodia de las niñas, acusándola de "supuesto maltrato". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amara La Negra Credit: Rich Polk/Billboard via Getty Images Amara La Negra recibió muchos comentarios de apoyo de sus seguidores en Instagram. "No lo vamos a tolerar", aseguró la cantante sobre estos tipos de comentarios sobre sus gemelas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amara La Negra demanda a programa dominicano por poner en peligro la seguridad de sus hijas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.