Amara la Negra celebró los 4 meses de sus mellizas con esta hermosa sesión de fotos: "¡Lo mejor que me ha pasado!" Parece increíble que las gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos ya hayan cumplido sus cuatro meses de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra Amara La Negra | Credit: JC Olivera/Getty Images ¡Cómo pasa el tiempo! Parece increíble que las gemelas de Amara La Negra ya hayan cumplido sus cuatro meses de vida. Y la verdad es que Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos se ponen cada vez más bellas. Este 24 de julio Amara no pudo sentirse más orgullosa por celebrar un mes más de vida de sus pequeñas, y les dedicó un emotivo mensaje. "¡Mis bebés @lasroyaltwins tienen 4 meses! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan enamorada! 💕¡Ser Madre ha sido lo mejor que me ha pasado! Mis Reinas Hermosas!", dijo. También compartió con sus seguidores una hermosa sesión de fotos de sus bebitas, que estuvo a cargo de Wee Love Photography, una compañía especializada en fotos de recién nacidos que, según Amara, es la única en la que confía con sus bebés. Las hermosas fotos de las gemelas acapararon las reacciones de los seguidores, quienes les dejaron hermosos comentarios. "Dios proteja siempre ❤️", "Bellas!! Dios las Bendiga 🥰💕🙏🏻", "Aww felices 4 meses para sus dulces bebés ❤️🥰", "Felices 4 meses muñequitas lindas 🥰🥳🤩", les dijeron. Amara La Negra Credit: Photo by Anthony DelMundo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con solo tres meses de nacidas, las gemelas de Amara hicieron su primera audición para debutar como modelos, algo que algunos criticaron al considerar que las estaba exponiendo públicamente a muy temprana edad. Muy encima de cualquier crítica, Amara está viviendo uno de los mejores momentos de su vida acompañada de sus pequeñas. "Mis hijas han sacado el mejor lado de mí. Me encanta ver cómo cada una tiene su propia personalidad", confesó en una entrevista con People en Español. "El papá de las niñas Allan Mueses, su abuela y todo el mundo estamos felices con estas niñas, enamoradas de ellas".

