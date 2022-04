Amara la negra a punto de convertirse en madre de dos nenas Solo faltan unas horas para que Amara la Negra tenga en los brazos a sus esperadas bebés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La espera está llegando a su fin, Amara la Negra, quien hace unos días posó desnuda y mostrando orgullosa su abultado vientre, ya está en el quirófano en espera de la llegada de sus gemelas. Fue la propia cantante la encargada de mostrar una imagen donde se le ve en preparada en el hospital y con el cabello cubierto. "Gemelas reales", fue la frase que usó para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. La también actriz, hace unos días, se sinceró y aseguró que "no puedo esperar para conocer a mis bebés. No puedo esperar para ser su madre. Sueño todos los días con ver allí la cara, cómo van a oler, allí las diminutas piernas"; así que pronto esto que deseaba con todo se corazón en pocos momentos se hará realidad. Los usuarios reaccionaron al anuncio de la intérprete de "No hay otra manera" enviándole buenos deseos: "¡El momento en que tu vida cambia para siempre a llegado! Bendiciones, buena vibra y felicidad para esas nuevas vidas que traes a nuestro bello mundo…¡¡Felicidades, amiga!!", escribió Gloria Estefan. Amara la Negra Credit: Photo by Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Vamos mamá! ¡¡Amor y luz!! ¡Qué rico!"; "Felicidades bella y talentosa amiga"; "¡Bendiciones corazón! Dios las proteja a las tres"; "¡Tan feliz por ti niña! No puedo esperar para conocerlos. ¡Nacerán de una reina guerrera!"; "¡Yahhh! Salud bebés felices. Nos vemos pronto"; "¡Felicidadeeeees! ¡Ahora sabrás lo que es amor verdadero!", y "Dios les acompañe y ¡salga todo muy bien! Vamos con todo", fueron otros comentarios. Seguramente, cuando las dos nenitas hayan llegado al mundo, Amara la Negra no dudará en presumirlas, tal como ha hecho a lo largo de todo su embarazo.

