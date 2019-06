Amandititita: "Los hombres buenos deben de saber que las mujeres no tenemos edad, tenemos experiencia"

Amandititita está cansada de que los encabezados de sus entrevistas digan que no quiere ser mamá, ya que según la cantante mexicana, es tema sabido desde hace muchos años y algo que ha pensado seriamente.

“Lo pensé muchos años y la verdad nunca sentí ganas de tener un hijo, nunca me salía del corazón. Apenas si puedo con todo lo que hago al día porque estoy buscando ese equilibrio entre mi vida personal y todo lo que quiero hacer, quiero escribir 10 libros, quiero un día escribir una obra de teatro, tengo tantas cosas que quiero hacer y no siento el mismo deseo por un hijo. ¿Porqué voy a tener un hijo si realmente no lo quiero? Al día de hoy, creo que ha sido una decisión muy consciente y que no tuvo nada que ver la vida, que yo desde los 14 años, yo no jugaba a los bebés”, comentó a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Es dificilísimo [decirlo], te cargan muchas etiquetas muy feas como que nunca vas a ser feliz, nunca vas a sentir un gran amor, eres una egoísta, son ideas bien feas que te cargan”.

Pero la cantautora hace caso omiso a los comentarios y se enfoca en su trabajo: la música. En este momento, está contenta simplemente de poder presentar al mundo su nuevo bebé: su nuevo disco titulado “Pinche Amor”, donde habla de todas las relaciones amorosas que ha vivido, aunque no sean necesariamente con una pareja.

“[Son canciones de amores fallidos en relación a la economía, en relación al tiempo que pasa. En el amor a veces nos vamos con [la idea] de que es por una relación, pero por ejemplo hay una canción que habla de persona que quiere ser espiritual pero no puede porque no le alcanza, de que el tiempo en el amor es un tiempo muy detenido porque el tiempo de la vida pasa muy rápido, es toda una reflexión”, dijo. “Cuando llegué a 10 [canciones] que me gustaban me di cuenta que todos eran amores fallidos. El gobierno son peores que todos nuestros ex novios. Nos prometen muchísimas cosas y no hacen nada y luego nada más te sientes robado, estafado. La vida está llena de aprendizajes en relación a todo. El amor siempre conlleva a un poco de dolor y eso es algo que también hay que aceptar”.

Así lo ha tenido que hacer ella al llevar una tormentosa relación con su madre y vivir relaciones emocionales no fructíferas.

A sus casi 40 años, la cantante está orgullosa de todo lo vivido y aprendido por lo que no le da pena ventilar su edad e incita a todas las mujeres a no esconder ni avergonzarse de sus años.

“Estoy por cumplir 40 años en unos meses, digo con mucho orgullo mi edad. Siempre he querido que las mujeres entiendan que la edad nos hacen mejores personas, nos hacen más grandes, es increíble haber llegado a un año más. Hay como una guerra contra la edad, no queremos decir nuestra edad porque parece que nos volvemos menos deseables y eso es una tontería. Los hombres buenos deben de saber que las mujeres no tenemos edad, tenemos experiencia y vamos cambiando, es todo”, puntualizó.