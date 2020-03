Amanda Miguel y Diego Verdaguer están "Siempre juntos" en Estados Unidos Amanda Miguel y Diego Verdaguer volverán a deleitar a sus fanáticos en un mismo escenario gracias a la gira Siempre Juntos, donde interpretarán los éxitos que los han hecho famosos. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con un sólido matrimonio de más de 40 años de casados, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, además de ser pareja en la vida privada, se unieron nuevamente a nivel profesional para presentar la gira Siempre juntos por diversas ciudades de Estados Unidos, donde prometen darle al público el espectáculo de primera calidad que se merecen. “Lo que siempre espera mi público de estos conciertos es irse súper feliz, contento, satisfecho haber ido a ver mi show; de que le haya cantado las canciones que hayan querido escuchar, tanto yo como Diego [Verdaguer], y que todo el tiempo del show se la hayan pasado súper felices”, mencionó Amanda Miguel a People en Español. “Creo que esa es nuestra misión”. RELACIONADO: ¿Diego Verdaguer deja la música? Image zoom Esta gira pretende tocar, cuando menos, 32 ciudades a nivel internacional, incluyendo varias regiones en Estados Unidos. La intérprete de “Él me mintió” pretende tomar este conjunto de presentaciones con calma, debido a que el año pasado sufrió un colapso en su salud que la llevó a cancelar un concierto y reflexionar sobre sus prioridades en la vida. “A lo largo de toda mi carrera lo más difícil que he enfrentado fue la cancelación, el año pasado, del Auditorio Nacional [en la Ciudad de México] porque no me sentía bien de salud”, explicó. “Ahí es cuando realmente valoras la salud y valoras todo lo que tienes. Y dices ‘híjole, puedo caminar, puedo comer, puedo andar, puedo manejar’; son cosas maravillosas que te sientas independiente y que te sientas fuerte, y cuando pierdes todo eso te das cuenta del valor que tiene tu salud”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien para Amanda Miguel todavía hay metas que cumplir, considera que se encuentra en un gran momento a nivel personal y profesional. “Por hacer siempre faltas cosas, nunca terminas. Lo que tiene esta vida es que nunca terminas”, mencionó. “ [Está viviendo] uno de los mejores momentos. No sabemos cuántos años más hagamos giras o giras de estas dimensiones” Amanda Miguel y Diego Verdaguer se presentarán en el Teatro Microsoft de Los Angeles. Advertisement

