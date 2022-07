Amanda Miguel reaparece públicamente tras seis meses de la muerte de su esposo Diego Verdaguer Este 27 de julio de 2022, se cumple medio año del fallecimiento de Diego Verdaguer, para su viuda Amanda Miguel no ha sido fácil perder al "amor de mi vida" y ahora revela cómo lidia con la ausencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de enero de 2022, falleció Diego Verdaguer, a seis meses de este suceso, su viuda, Amanda Miguel reapareció públicamente para dar a conocer su regreso a los escenarios. Ahí, habló de cómo ha podido lidiar con la ausencia del cantante y al que siempre ha llamado "el amor de mi vida". "Aunque no lo crean, siento a mi esposo todo el tiempo", mencionó a los medios de comunicación. "Siento su energía, acompañamiento, protección. Si quiero también le puedo consultar; le consulto '¿qué te parece esto o aquello'. Siempre me dice 'te pido por favor que no estés triste, no llores. Tienes que estar fuerte, tienes que estar contenta; todo va a salir bien'. Y siempre nos tuvo mucha fe", continuó. "Nos falta su presencia física. Lo extraño muchísimo. Ya no lo tengo para abrazarlo, besarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo. Me ha dejado enseñanzas porque él ha sido mi maestro". El intérprete de "La ladrona" fue la pareja de la cantante por casi 50 años. Así se convirtió en "mi maestro, mi amigo, mi confidente, todo eso" y le dio la fortaleza para seguir adelante a pesar de su partida. "Estoy en casa con una estela de amor y de paz increíble que nunca había sentido con ninguna otra persona. Siempre, algunas personas muy queridas que se iban me preocupaba horrible y me daba hasta miedo. Y con mi marido todo lo contrario, nunca, jamás me ha dado un poquito de miedo, al contrario, siento su energía", reveló. Amanda Miguel y Diego Verdaguer Amanda Miguel y Diego Verdaguer | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Zuma Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No queremos que nos vean tristes. Lloro, pero lloro solita y no quiero que nadie me tenga lástima. La vida es esto y estamos, mañana no sabemos", confesó. "La vida es un soplo; entonces, queremos, de alguna manera, que la gente nos vea así". Amanda Miguel y Ana Victoria - Press Conference Amanda Miguel y Ana Victoria | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para Amanda Miguel anunció la gira Siempre te amaré, que realiza con su hija Ana Victoria, la cual, está dedicada a Diego Verdaguer y representa seguir con su legado y regresarlo en espíritu a la escena musical "Para mí este es un día sumamente especial, para nuestra familia. Voy a hablar por Ana [Victoria], por mi esposo, mi querido esposo Diego, quien hace seis meses que partió y nos dejó un gran compromiso", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amanda Miguel reaparece públicamente tras seis meses de la muerte de su esposo Diego Verdaguer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.