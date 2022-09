Amanda Miguel nuevamente de luto por el fallecimiento de su madre: "Ahora Diego te abrazará" La muerte de doña Ana Delia Samso ocurre a solo meses de que la artista argentina perdiera a su marido, el cantante Diego Verdaguer. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir amanda miguel Credit: Mezcalent La cantante Amanda Miguel se vuelve a vestir de luto tras la partida de su madre, doña Ana Delia Samso, quien ha fallecido este 27 de septiembre a sus 86 años. Así lo dio a conocer la intérprete de "Así no te amará jamás" y "Mi buen corazón", entre una larga lista de éxitos, al apoderarse de sus redes. "Por mi adorada mamá les pido enciendan una vela de amor y una oración", exclamó compartiendo una imagen de su progenitora. "Gracias por todo mami, ahora Diego te abrazará", apuntó en otro de sus múltiples posts la artista haciendo referencia al sensible fallecimiento de su marido, el cantante argentino nacionalizado mexicano Diego Verdaguer, fallecido hace ocho meses en México por complicaciones de COVID-19, según reveló en su momento la familia. Dos meses antes de su fallecimiento, Verdaguer se había convertido en abuelo tras dar la bienvenida a Lucca, el primogénito de su hija, la también cantante Ana Victoria. Amanda Miguel murio madre Credit: IG Stories/ Amanda Miguel Una instantánea compartida por Amanda Miguel con su querida madre: Amanda Miguel murio madre Credit: IG Stories/ Amanda Miguel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amanda Miguel realiza actualmente la gira Siempre Te Amaré Tour 2022 al lado de su hija Ana Victoria y que se lleva a cabo por varias ciudades de Estados Unidos. En dicho espectáculo se rinde tributo a Diego Verdaguer con la presentación de un holograma con su imagen. Al cierre de esta nota la artista no había compartido aún las causas del fallecimiento.

