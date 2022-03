Amanda Miguel recuerda a Diego Verdaguer a un mes de su muerte: "Nadie pudo separarnos" El dolor ante la pérdida de su amado esposo Diego Verdaguer, continúa presente en Amanda Miguel; por ello, cada vez que puede le rinde homenaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de enero del 2022, falleció Diego Verdaguer luego de sufrir complicaciones por COVID-19; desde entonces, su esposa por 46 años, Amanda Miguel ha dejado ver el dolor que tiene tras perder al "amor de su vida" como ella ha mencionado en muchas ocasiones. A pocos días de que el cantante cumpliera un mes de su partida, la intérprete de "Mi buen corazón" le dedicó un mensaje a su marido "Y es que era lógico, ya ves, enamorarnos para siempre de una vez", mencionó Amanda Miguel en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Mi Diego, recorrimos un camino fantástico, con tonos altos y bajos, pero nuestros corazones siempre encontraron el medio para latir al mismo tempo. Desde que nuestras miradas se cruzaron por primera vez, cuando tenía 18 años y tú 24, hasta tus últimos días, nos amamos y nada ni nadie pudo separarnos… le pese a quien le pese". Acompañó este emotivo mensaje con un video donde ambos combinan su vestuario con prendas y ornamentos en tonos rojos y negro, y están muy sonrientes. Como fondo tienen notas musicales que corran a sus espaldas mientras ellos están estáticos. "Fui el amor de su vida y el de la mía ¡Siempre fuimos y seremos dos!", agregó. "Te extraño todos los días". Amanda Miguel y Diego Verdaguer SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos aprovecharon la oportunidad para hacer comentarios al respecto. "Pasará el tiempo y lo extrañará. Porque era un amor sincero, porque él no tenía ojos más que para usted. No fue casualidad fue un amor verdadero. Ánimo"; "Qué linda historia de amor y bien dicho que 'le pese a quien le pese'"; "¡¡¡¡Un amor así!!!! ¡¡Un amor tan hermoso como el que usted tuvo con su amado esposo!! ¿Quién no desearía tener un amor real y tan bello como el de ustedes? ¡El sueño de toda mujer!", y "¡¡¡Fueron inmensamente bendecidos el coincidir en esta vida y unirse para siempre !!! Lo que todas y todos anhelamos desde el alma. ¡¡¡Sigan adelante con ese hermoso recuerdo de ese ser maravilloso que llenó sus vidas!!!", mencionaron. Amanda Miguel trata de palear el dolor disfrutando de buenos momentos al lado de su primer su nieto Lucca.

