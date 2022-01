"No sé como vivir sin tu hermosa presencia": el mensaje de Amanda Miguel tras la muerte de Diego Verdaguer Amanda Miguel le ha dedicado un emotivo mensaje al "único amor" de su vida, Diego Verdaguer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Verdaguer y Amanda Miguel Diego Verdaguer y Amanda Miguel | Credit: Amanda Miguel/Instagram No será fácil para Amanda Miguel adaptarse a la idea de vivir sin la presencia de la persona con quien compartió la vida por 46 años, su esposo Diego Verdaguer. Ahora que han pasado unos días desde el anuncio de su muerte, la cantante le ha dedicado un emotivo mensaje al "único amor" de su vida. "Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida", dijo Amanda Miguel en Instagram. "Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no sé como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días", añadió. "Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre 😭🕯💔♾", finalizó la cantante. Verdaguer falleció el jueves 27 de enero a causa del coronavirus. "Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", comunicó su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta ha sido una terrible perdida para la familia y los fans del cantante argentino. Amanda Miguel fue la persona más importante en la vida del artista, y así se lo hizo saber en un último mensaje dedicado a ella en redes sociales, horas antes de morir. "¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @yoamandamiguel ❤", dijo Verdaguer refiriéndose a su icónico tema "La ladrona".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "No sé como vivir sin tu hermosa presencia": el mensaje de Amanda Miguel tras la muerte de Diego Verdaguer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.