Conoce a la hija y el adorable nieto de Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Amanda Miguel

Tras la muerte de su amado esposo, el cantante Diego Verdaguer, Amanda Miguel se ha refugiado en el amor de su familia. "El mejor regalo del mundo es ser mamá y ahora ser abuelita de Lucca, un bebé adorable", escribió la cantante junto a esta tierna foto con su hija Ana Victoria y su nieto Lucca Miguel.

Abuela estrella

La intérprete de "Él me mintió" disfruta mucho su rol de abuela.

Regalo De Dios

"El amor de mi vida, mi regalo de Dios más puro y más hermoso", escribió la orgullosa abuela junto a esta foto de Lucca Miguel.

Su fuerza

"Amores, ustedes han sido parte de toda mi carrera y mi vida personal, saben que la partida de @diegoverdaguer ha sido un balde de agua helada", confesó la cantante en Instagram. "Lo extraño con el alma todos los días".

Celebrando la vida

"Lucca está cumpliendo 5 meses. Hoy fuimos a pasear en familia a Manhattan Beach. ¡La pasamos bomba!", escribió la artista junto a esta foto.

Una vida juntos

"Como nos divertíamos, el tiempo se nos pasó rapidísimo, 47 años se dicen fácil … fue hermoso vivir a tu lado. Gracias por darme y darnos tanto", expresó Amanda Miguel junto a esta foto de su esposo. El cantante argentino Diego Verdaguer falleció a sus 70 años, víctima del coronavirus, el 27 de enero del 2022.

Principito

"Mis amores, disfrutándolos al 100", expresó Amanda Miguel junto a esta foto de su hija y el príncipe de la familia.

Pedazo de cielo

"Solo verte y darte unos besos me hace feliz, te amo bebé de mi vida", escribió Amanda Miguel junto a esta foto de su nieto.

Amor infinito

"Ha sido mi rayo de luz en estos días, el poder tenerlo cerca de mí, escuchar su risa y sentir su piel, me trae una paz infinita", confesó Amanda Miguel sobre su nieto. "Gracias por ser mi soporte, gracias por ser mi amor infinito".

Su roca

"Un padre y un esposo fantástico. Diego Verdaguer, mi fiel compañero de vida, siempre se encargó de que Ana Victoria y yo estuviéramos bien, se encargó de darnos todo y MÁS, nos llenó de felicidad, tranquilidad y alegría absoluta", expresó la cantante sobre su esposo. "Te extrañamos con el alma, mi amor".

Llena de fuerza

Su nieto es "la fuerza de la vida", según Amanda Miguel. Sin duda el pequeño ha sido una gran fuete de amor e inspiración. ¡Seguramente le dedicará una canción!

