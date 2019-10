Amanda Díaz, la exiliada cubana que se convirtió en estrella de redes sociales La modelo cubana Amanda Diaz gana 400 mil dólares al año gracias a las promociones que hace en Instagram. ¿Cómo lo logró? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A los cinco años, Amanda Díaz huyó de Cuba juntos a sus padres en búsqueda de una mejor calidad de vida. No fue fácil. Su papá, quien trabajaba en el campo de la medicina en Cuba, tuvo que realizar trabajos no deseados por salarios bajos para proveer alimentos para su familia. "Mis padres son mi mundo entero. Ellos sacrificaron todo por mi y mi hermana sacándonos de Cuba", dijo la modelo a People en Español. "Ellos han trabajado tan duro para darnos más oportunidades". Los esfuerzos valieron la pena. Hoy en día Díaz gana alrededor de 400 mil dólares al año gracias a las promociones que hace en Instagram -donde cuenta con más de 439 mil seguidores – y a su trabajo como modelo profesional. "Sacrifiqué mucho tiempo de mi niñez a mi pasión y sin realizar el poder de las redes sociales, crecí de una manera inexplicable", contó la joven quien renta un lujoso apartamento en Miami, FL. "Fui consistente aún en los momentos donde pensé que nunca iba a llegar a ninguna parte. Estoy muy agradecida de que fui fuerte y no lo dejé". A la vez que sigue saboreando las mieles de su éxito, Amanda no se olvida del país que la vio nacer. "[Lo que más extraño] es mi familia. [Regresé] en junio por primera vez en trece años. Fue un viaje muy especial y emocional", recalcó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía Para Amanda la familia lo es todo y por quien lo hace todo. "Mi sueño es poder cuidar a toda mi familia en todos los aspectos. Tengo muchas cosas planificadas para el año que viene", apuntó. "Mi sueño más grande es representar a mi país e inspirar a que la gente cumpla sus sueños". Advertisement

