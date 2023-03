Amanda Bynes fue recluida en un hospital psiquiátrico Tras tener un nuevo episodio de psicosis en plena calle, Amanda Bynes fue llevada a un centro de salud mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Amanda Bynes ha tenido una serie de problemas a causa de las adicciones y padecimientos mentales. Durante la madrugada del pasado 19 de marzo de 2023, la actriz fue recluida en un hospital psiquiátrico, debido a que fue encontrada vagando desnuda por las calles de Los Ángeles, California, según reportó el medio estadounidense TMZ. Según se menciona, la intérprete de Marianne Bryant en la película Easy A fue quien llamó a los servicios de emergencia del 911 para reportar una emergencia y revelar que sufría de un episodio psicótico; eso luego de comentarle su situación a un automovilista que pasaba por donde se encontraba. Tras el reporte, acudieron las autoridades locales para resguardarla; así como una ambulancia con un equipo de salud mental ambulancia llegó al lugar, fueron con un equipo de salud mental, el cual decidió ponerla en dicha psicológica. Se ha mencionado que la famosa podría estar en dicha clínica por 72 horas para un periodo de observación; sin embargo, podría permanecer más tiempo si los especialistas lo consideran necesario. Amanda Bynes Amanda Bynes en el 2011 | Credit: Frank Trapper/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que no es la primera vez que la también presentadora de televisión ha sufrido este tipo de episodios relacionados con su salud mental o el abuso de sustancias; incluso ha atravesado por problemas legales que obligaron a su madre, Lynn Organ, a solicitar la tutela temporal ante los conflictos que esta cantante mostraba. Así, tras nueve años de esta situación, recuperó su custodia en marzo de 2022, luego de pedir disculpas y asegurar que llevaba cuatro años sobria. Amanda Bynes, quien en otra ocasión había estado internada en un centro de rehabilitación, ahora deberá pasar tiempo en el centro psiquiátrico, aunque serán los estudios pertinentes y la valoración de los profesionales que determinen su tiempo de estancia en dicho lugar.

