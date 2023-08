"Usted nunca tuvo Párkinson": la madre de Carolina Sandoval contesta a las acusaciones Amalia Guzmán contestó así a quienes señalaron a su hija de haberse inventado la enfermedad para sacar partido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval y su madre y gran cómplice, Amalia Guzmán, son pura alegría en las redes. Pero cuando hay que ponerse serias, lo hacen. En esta ocasión, la matriarca de la familia quiso aclarar con toda la tranquilidad pero también sinceridad, una fuerte acusación recibida por una seguidora en estas plataformas digitales. Dicha persona ponía en duda su enfermedad de Párkinson llegando a a señalar a Carolina de haberlo inventado para sacar provecho. Amalia, seria, por ser un tema importante, pero a la vez con una gran paz, se dirigió a la persona en cuestión. Carolina y su mamá, Amalia Carolina y su mamá, Amalia | Credit: Facebook/Carolina Sandoval Estas fueron sus palabras para alguien capaz de señalar a otra persona con una acusación de tal envergadura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me iba a acostar pero me puse un filtro para responderte, porque sigo de vacaciones y estoy cansada porque he viajado todo el día. Pero te voy a responder a esa curiosidad que dices que mi hija se va a beneficiar diciendo que yo tengo Párkinson. ¡Qué bueno que ella se lo está inventando! Pero si yo no le estoy pidiendo ni siquiera al gobierno una pastilla", comienza Amalia en este video publicado en Instagram. Y prosiguió. "A mis 76 años, le pido a Dios los años que me queden, voy a seguir de vacaciones disfrutando, mi niña. Tú también pásala bien, disfruta la vida, que es lo más hermoso que tenemos... Y qué bueno que pienses que yo no tengo Párkinson, porque estás visualizando que yo no tengo nada, qué bueno, qué maravilla, me siento feliz cuando gente como tú me ve de esa manera", concluyó con una gran sonrisa. Durante el año de la pandemia, la conductora compartió la noticia de la condición que padecía su madre, que había alcanzado un estado 2. Afortunadamente, Amalia siempre ha apostado por cuidarse, por ser positiva y por afrontar la enfermedad con la fortaleza y voluntad que la caracterizan. Siempre bajo el apoyo y cuidados de los doctores y su familia.

