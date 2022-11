Amaia Montero sale de la clínica donde se estuvo recuperando tras sufrir crisis de salud Amaia Montero habría regresado a casa tras las fuertes declaraciones de desesperanza que ofreció hace un mes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras un mes de incertidumbre sobre el estado de salud y el paradero de Amaia Montero, se tienen nuevas noticias de la cantante, quien según reportes publicados ha salido de la clínica donde se encontraba recuperándose. De acuerdo con la revista española Semana, quien fuera vocalista de La oreja de Van Gogh se encontraba en una clínica de Navarra, en la que permaneció por varios días. La revista difundió fotos de la cantante saliendo del lugar en el que, según la publicación, estuvo "acompañada de su familia, su mejor apoyo". A las afueras de la instalación, Montero cargó sus propias maletas hasta el auto que la esperaba. Amaia Montero Amaia Montero | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Según la información difundida, Montero se encuentra de vuelta a casa, donde continuaría su trabajo de recuperación. En octubre, la cantautora española preocupó a muchos al publicar un desalentador mensaje en Instagram y una foto en la que se veía notablemente desmejorada. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", dijo en ese entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varias semanas sin que se tuvieran noticias suyas, su familia rompió el silencio y ofreció algunos detalles de su salud. "Va mejor y está bien", dijeron al diario El Español. También aseguraron que la artista de 46 años estaba "combatiendo sus posibles problemas de salud mental volcándose en su gran pasión, la música, que en su día a día la llevó a lo más alto".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amaia Montero sale de la clínica donde se estuvo recuperando tras sufrir crisis de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.