Amaia Montero reaparece y da las primeras declaraciones tras su ingreso en una clínica Amaia Montero publicó este jueves una foto donde aparece sonriente durante un paseo en bote. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tempestad en la vida de Amaia Montero parece irse aplacando. Luego de que la cantante estuviera ausente de la esfera pública tras publicar un desalentador mensaje en sus redes ssociales, ha reaparecido con mucho mejor semblante y ha dado declaraciones ya fuera de la clínica de rehabilitación donde se encontraba. En una historia en su perfil de Instagram, Montero publicó este jueves una foto donde aparece sonriente durante un paseo en bote. Amaia Montero Amaia Montero | Credit: Amaia Montero/IG Sin decir mucho más, solamente esta foto es esperanzadora para sus miles de seguidores, quienes se mostraron muy preocupados luego del comentario que dejó en redes: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", dijo entonces. Pero quien fuera vocalista de La oreja de Van Gogh también accedió a hablar con el programa de televisión español Socialité, de Telecinco, aunque se mantuvo tan reservada como lo ha estado desde el momento en que se dispararan las alarmas. Según la información difundida, Montero asegura que en estos momentos aun no está preparada para hablar de lo que ha estado viviendo. Amaia Montero Amaia Montero | Credit: Pablo Cuadra/WireImage "Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así", dijo. También dijo que no está muy en buenas con los medios de comunicación. "Bastante heavys han sido los medios con mi familia", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más allá de los rezagos que aun puedan quedar en la vida de Montero, lo cierto es que a muchos les anima que ya haya salido del centro de rehabilitación y esté con su familia, quienes dieron declaraciones sobre su estado: "Va mejor y está bien", aseguraron al diario El Español.

