Revelado el motivo porque el cual Amaia Montero, exintegrante de la Oreja de Van Gogh, pasó un mes en la clínica El estado de salud de la intérprete causó consternación entre sus seguidores. Revelan lo que la habría llevado a permanecer un mes en un clínica y cuáles son las órdenes médicas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue el pasado 14 de octubre que la célebre cantante Amaia Montero, exintegrante del grupo La Oreja de Van Gogh, hiciera saltar las alarmas al aparecer en la red despeinada y casi irreconocible en un post que se hizo viral. Desde entonces muchas han sido las especulaciones sobre su salud y el supuesto diagnóstico que recibió y que habría sido el motivo de dichas imágenes. La familia de la artista, especialmente su hermana y asistente personal Idoia Montero, permanecieron en el hermetismo declinando dar parte de su salud o lo que le acontecía. El 24 de noviembre pasado surgían nuevas imágenes de Montero saliendo de la Clínica de Navarra, en Pamplona y reportando que la intérprete de "Quiero ser" había permanecido ingresada ahí durante un mes. Amaia Montero, en el 2018: Amaia Montero oreja de van gogh Credit: Getty Images Posteriormente se observaba a la madre y hermana de la cantante acompañándola para salir de dicha clínica .A poco tiempo Montero borró el post de la controversia. Ahora la revista ¡Hola! afirma que el motivo del ingreso de montero a dicha clínica se debió a un "fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco". A la paciente, aseguran, se le ha recomendado "tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión", a lo que deberíamos su alejamiento de las redes sociales. ¡Le deseamos pronta recuperación!

