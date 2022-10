Lo que no sabías sobre la cantante española Amaia Montero Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Amaia Montero 'La Noche de Cadena 100' Charity Concert - Photocall Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage La cantante española Amaia Montero, ex vocalista de la banda La Oreja de Van Gogh preocupó a sus más de 470 mil seguidores en Instagram al publicar una reciente foto suya con un alarmante mensaje. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", expresó Montero. Empezar galería Más que mil palabras Amaia Montero recibió una lluvia de mensajes de apoyo en Instagram tras compartir esta foto suya. "Te admiramos y te queremos amiga", expresó la empresaria Raquel Perera, ex del cantante Alejandro Sanz. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Habla su familia Su hermana Idoia Montero fue cuestionada sobre el estado emocional de la cantante de 46 años. "Amaia no está pasando por su mejor momento", mencionó Idoia al programa español Espejo Público (Antena 3). "Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada". 2 de 8 Ver Todo "Soy muy feliz" La cantante compartió sabios consejos con sus fanáticos. "Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. ¡Nos vemos pronto!", escribió ella en Instagram en agosto. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Amor del bueno "Tú…y solamente tú! Siempre me faltará vida para agradecerle tanto", escribió la cantante en febrero en Instagram junto a esta foto de su madre. "Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido en mi vida. Te quiero tanto, hasta donde no te lo puedes ni imaginar". 4 de 8 Ver Todo Otra vuelta al sol En agosto del 2021 compartió esta foto para celebrar su cumpleaños 45 junto al mensaje: "45 vueltas al sol y todavía no me he mareado".

5 de 8 Ver Todo La música salva "La música salva", escribió junto a esta foto con su guitarra. La cantautora es famosa por éxitos como "Rosas", "La playa" y "Los abrazos rotos", entre muchos otros. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La reina del pop Nacida en el País Vasco, Montero estudió psicología antes de triunfar en la música. La estrella es una amante de la naturaleza y publica fotos en Instagram junto a sus mascotas. 7 de 8 Ver Todo La boca del lobo En el 2020, Montero dijo que estaba componiendo su quinto disco de solista, que se esperaba que saldría en el 2022. Sin embargo su más reciente publicación en redes sociales, ha generado preocupación por su salud. Hace unos días, Montero publicó esta canción en Instagram "La boca del lobo". ¿Algún mensaje escondido en su letra? Sus admiradores siguen deseando su bienestar y llenándola de apoyo. 8 de 8 Ver Todo

