Familiares de Amaia Montero rompen el silencio: ¿cómo está la cantante? La familia de Amaia Montero ha roto el silencio y ha ofrecido algunos detalles de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amaia Montero Amaia Montero | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images El pasado mes de octubre la cantante Amaia Montero publicó una foto que preocupó a sus miles de seguidores por su desmejorado aspecto físico y por dejar un mensaje preocupante: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", dijo en ese entonces. Justo a un mes de que la cantante despertara las alarmas, su familia ha roto el silencio y ha ofrecido algunos detalles de su salud. "Va mejor y está bien", dijo una fuente cercana a la familia al diario El Español. De acuerdo con la nueva información difundida, la artista de 46 años se encuentra en un momento "complicado". No obstante, está en compañía de su madre Pilar Saldías, su hermana Idoia y un "ejército de amigas". "Está combatiendo sus posibles problemas de salud mental volcándose en su gran pasión, la música, que en su día a día la llevó a lo más alto", dijo la fuente. En estos momentos para Montero lo más importante es sacar su próximo álbum. "Es su mayor ilusión y está volcada en que todo salga bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de octubre Montero, quien fuera vocalista de La oreja de Van Gogh, afirmó que estaba "Destrozada". En ese momento sus seguidores mostraron mucha preocupación y le extendieron su apoyo. No obstante, más preocupados se sintieron cuando se supo que la cantante estaba desaparecida. Ahora al menos se sabe que está rodeada de sus seres queridos y refugiada en su natal Irún, España, según informó el programa Socialité, de Telecinco.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Familiares de Amaia Montero rompen el silencio: ¿cómo está la cantante?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.